Nyolc év után távozott a debreceni férfi futsalcsapat éléről Elek Gergő, aki a 2023-2024-es élvonalbeli bajnokságban már a Nyírbátor sikereiért küzdött. A gárda célja az előrelépés volt, amely egyértelműen összejött, hiszen míg egy évvel ezelőtt a bennmaradásért is megizzadt a szabolcsi egylet, addig ebben a szezonban éppen, hogy csak lemaradt a felsőházról.

– Remek időszakot töltöttem el Debrecenben, de az elmúlt nyáron eljött az ideje a váltásnak – mondta el lapunk megkeresésére Elek Gergő vezetőedző. – Reméltem, hogy egy hasonlóan sikeres, sőt inkább úgy fogalmaznék, hogy egy hasonlóan felfelé ívelő munkát tudok majd elvégezni Nyírbátorban is. Ennek az első lépcsőfokát most sikerrel megugortuk.

Bíztak a jobb szereplésben

– A konkrét célokat a vezetőség határozta meg – tért ki a tréner a mögöttünk hagyott szezonra. – Nem volt különösebb elvárás a helyezést illetően, ellenben az volt a cél, hogy jobban szerepeljünk, mint tavaly. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen sikerült. Kifejezetten jó volt az arány az idősebb, rutinosabb, és a fiatal labdarúgók között. Láttam az ifjoncokban a potenciált, akik jó állományt alkottak, de futsalozni még nem nagyon tudtak. Elkezdtük a közös munkát, majd szép lassan beleszokott a csapat abba, amit kértem, mondjuk úgy, hogy a fejlődés megvalósult, így kiemelkedő eredményt értünk el már az alapszakaszban is.

Az, hogy a gárda nem jutott a felsőházi rájátszásba a játéksok egy részét megviselti, magát a mestert viszont nem.

– Én személy szerint nem bántam, hogy nem kerültünk a felsőházba, így nem is éltem meg csalódásként a történteket – folytatta a vezetőedző. – Az is tény, hogy azt megelőzően soha nem láttam még annyira letörve őket, mint azon az Újpest elleni mérkőzésen. Viszont ez még inkább összekovácsolt minket, így csapatszinten sikerült továbblépnünk. Mentálisan összeszedtük a játékosainkat, majd újabb és még újabb célokat tűztünk ki magunk elé.

A rájátszást fantasztikus formában kezdte a csapat, az első kilenc mérkőzését megnyerte, így idő előtt bebiztosította a tabellán való pozícióját.

– A rájátszásra egy kissé átalakult a keret – elemezte a történteket a Elek. – Hadházi Sándor távozott, ami nagy érvágás volt, hiszen az egyik meghatározó, válogatott játékosunkat vesztettük el. A pótlására külföldiek jöttek, illetve a szezon elején kevesebb lehetőséghez jutók is felvették a ritmust, úgy mint Csorvási Ádám, vagy Szabó Steven. Hatalmas dolog, egyfajta rekord lett volna, ha mind a tíz meccsünket megnyerjük, de sajnos az utolsó találkozón rengeteg hibát vétettünk, így elúszott ez az esély. Összességében viszont nem lehetünk csalódottak, egy kiváló idényt abszolváltunk. Fantasztikus volt megélni például annak a Kecskemétnek a legyőzését, amely most bajnoki döntőt játszik. Az tipikusan egy olyan mérkőzés volt, amely miatt érdemes edzőnek lenni. Igazi futsalcsapattá váltunk, ennek igazolására a legjobb példa a közös videózás. Tudniillik, amikor egy játékos eljut oda, hogy mer kérdezni, sőt jót is kérdez, akkor már kimondható, hogy futsaljátékossá vált. És ez szerencsére ebben a szezonban nálunk többször is megtörtént. A kitűzött céljainkat pedig így magabiztosan elértük.

Ami a folytatást illeti, Elek Gergő habitusát ismerve, innen csak még fentebb vezethet az út, ezt pedig alá is támasztja a tréner.

A felsőházba vágynak

– Nem korai erről beszélni, hiszen már a rájátszás közben megkeresték jó néhány játékosunkat. Nagyot küzdöttünk azért, hogy megtarthassuk a kulcsembereinket, de szerencsére Szentes Bíró Tamás, Dobi Attila, Csorvási Ádám, Orosz Dániel, Sánta Attila és Bartha Balázs is a maradás mellett döntött, ráadásul még erősíteni is sikerült. Kimondható, hogy a soron következő idényben már a felsőház a cél, amire ez a keret abszolút alkalmas lesz. Annak is nagyon örülünk, hogy szinte valamennyi hazai mérkőzésünkön telt ház volt. A szurkolóinknak egyet üzenhetek: amennyiben tetszett az, amit ebben a szezonban láttak, akkor a következő idényben még többre számíthatnak – zárta értékelését Elek Gergő.

Nyírbátori számok

Alapszakasz

22 9 1 12 68-79 28

Rájátszás

10 9 - 1 50-36 34

Házi góllövőlista élcsoportja. 30 gólos: Szabó Steven, 22 gólos: Szentes Bíró Tamás, 14 gólos: Bartha Balázs, 13 gólos: Sánta János, 10 gólos: Orosz Dániel, 9 gólos: Csoma Alpár, 6 gólos: Varga Dániel, 5 gólos: Csorvási Ádám.