Mint ismert, a Gyirmót elleni „hazai” győzelemmel biztossá vált, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC feljutott az élvonalba, sőt bajnok lett. Természetesen az első osztályba sem feltartott kezekkel érkezik a társaság, szeretne megragadni az élvonalban és eredményesen szerepelni.

Nem volt kiemelt cél a feljutás

Fekete Tivadar sportigazgató a csapat honlapján elmondta, hogy a szezon elején nem volt kiemelt cél a feljutás, csupán olyan gárdát próbáltak építeni, amely esélyes lehet arra, hogy az élmezőnyben végezzen. Ennek fejében komoly mozgás volt a játékoskeretben. Az őszi jó eredmények ismeretében, azonban reálitássá vált az osztályváltás, a szakmai stáb pedig szeretett volna rögtön élni is ezzel a lehetőséggel.

A szakvezető elmondta, hogy amikor nyáron az új játékosokkal tárgyalt, már akkor is igyekezett egy olyan jövőképet felvázolni számukra, amely vonzó hellyé teszi Nyíregyházát. Az igazolások pedig beváltak, így egy éveken át tartó eredménytelenségi sorozat végére sikerült pontot tenni.

A bajnoki cím és az ezzel való osztálylépés viszont új feladatokat is jelent. Amikor a játékosok majd a jól megérdemelt szabadságukat töltik, a stábnak fel kell készítenie a klubot az NB I.-re. Meg kell felelni az előírásoknak és egy olyan keretet kell kialakítani, amely az élvonalban is megállja a helyét. Komoly motiváló tényezőként hathat, hogy az egylet hamarosan birtokba veheti az új stadionját.

Erőt adhat az új stadion

Ez persze nem csak a csapat, hanem a szurkolók, sőt a város számára is egy hatalmas dolog. A gárda szimpatizánsai pedig megérdemlik azt, hogy a Szpari a következő idényben is okot adjon a megelégedésre. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy vajon az NB I.-es szereplés mekkora mozgást okoz majd a keretben, hiszen van, aki úgy gondolja, hogy amikor egy klub osztályt vált, akkor a keretet is alaposan át kell alakítani, mivel az élvonal egy teljesen más szintet képvisel. Ezzel ellentétes az az elképzelés, miszerint azok érdemlik meg a lehetőséget, akik kiharcolták azt. Van, aki csak a magyar játékosokban bízik, ellenben van, aki a külföldiekre esküszik. Egy biztos erősítésre szükség lesz. A tárgyalások hamarosan megkezdődnek, nagy változásokra viszont nem kell számítani.

További pozitívum, hogy a sikerek hatására folyamatosan nő a nézőszám. A vezetőség pedig a fejébe vette, hogy kiváló családi programot kreáljon egy-egy találkozóból. Szeretnék, ha a klubért rajongók akkor is a csapat mellett állnának, amikor esetleg nehezebb napokat élnek meg. Igyekeznek a Szpari névből egy brandet kreálni.

Az NB III.-ba kerülhet a kis Szpari

Az utánpótlásképzés is fontos elem, a korosztályos gárdák szerepeltetése mellett ugyanis az NB I.-es tagság lehetővé teszi azt, hogy a 2024-2025-ös idényben NB III.-as alakulata is legyen a csapatnak. A szándék megvan ehhez, mivel sportszakmailag ez egy hatalmas előrelépés lenne a klub számára. Infrastrukturálisan viszont kihívást jelent, ellenben a fiatal játékosok fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen. Megoldaná azt a problémát, hogy más klubok elszipkázzák Nyíregyházáról a fiatal tehetségeket. Most is vannak olyan labdarúgók az utánpótlásban, akikben ott van az a bizonyos potenciál. Az érintettek már gőzerővel dolgoznak azon, hogy nyártól harmadosztályú alakulata is legyen a klubnak, ezzel pedig egy újabb szintet lépjen a Nyíregyháza Spartacus családja.