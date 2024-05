Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza nyugodtan utazhatott el a felsőházi rájátszás utolsó fordulójára, hiszen biztos volt, hogy negyedik helyével megküzdhet a bronzéremért, hétfő esti ellenfele viszont még azért harcolt, hogy ne a nyíregyháziakkal találkozzon az éremcsatában, hanem a Haladással döntőzhessen. A hazaiaknak ehhez nyerniük kellett és bizakodniuk abban, hogy a Kecskeméten pályára lépő Veszprém besegít.

Lovas Norbert, a Stúdió vezetőedzője megcserélte sorait, az általában csereként lehetőséget kapó négyessel kezdett. Az újonnan kinevezett kezdő nem indított jól, talán túlságosan tisztelte a tavalyi ezüstérmest. A Berettyóújfalu lendülete már az első percben gólt eredményezett, hamarosan újabbat, de két kapufáig is eljutott az első tizenkét percben.

A szokásos kezdő pályára lépésével a nyíregyháziak támadójátéka is sokat javult, majd a többiek is feloldódtak, így már a mieink is kialakítottak helyzeteket. Megzavarhatóak voltak a hazaiak, az egyik hiba után Kovács Róbert büntetett még az első félidőben.

A Stúdió a második játékrészt sem kezdte rosszul, Kovácsot csak szabálytalanul sikerült megállítani a kapussal szemben, Gregory szabadrúgása pedig már túljutott a kapuson, ám a szerencse az újfalusiakkal volt. A Nyíregyháza itt el is lőtte az összes puskaporát.

A Berettyóújfalu jobban akarta a sikert, ami gólokban is megmutatkozott. Nagyon gyorsan jöttek az újabb találatok, összegyűltek a vendég személyi hibák is, így korán eldőlt a mérkőzés.

A meccset és a különbséget gyorsan el kell felejteni, ugyanis az MVFC ellen jön a folytatás is - a tervek szerint már pénteken. A Kecskemét 10 másodperccel a vége előtt gyötörte be a győztes gólt a Veszprém kapujába, ezzel kiharcolta a döntőt, a Hajdú-Bihar vármegyeieket pedig a harmadik helyen tartotta.

Futsal: NB I, felsőházi rájátszás, 10. forduló

MVFC Berettyóújfalu–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 8–1 (2–1)

Berettyóújfalu, v.: Kovács, Wittner (Góbi).

Berettyóújfalu: Sándor – Matheus, Rábl, Nagy K., Henrique. Csere: Mezei, Erdei, Iszák, Magyari, Nagy D., Daróczi, Szabó P., Facundo, Duró. Vezetőedző: Trencsényi János.

Nyíregyháza: Gagyi – Krajnyák, Kovács R., Lakatos, Kovács Á. Csere: Petró, Gyulai, Szabó L., Öreglaki, Urr, Haburcsák, Gregory, Kiss, Maneca. Vezetőedző: Lovas Norbert

Gól: Henrique (1., 30.), Facundo (12.), Nagy D. (22.), Iszák (22., 26.), Nagy K. (25.), Rábl (30.), illetve Kovács R. (18.).