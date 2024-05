– A játékosokban volt drukk és elvárás, szerettük volna lezárni a szezont, az idegességnek tudom be, hogy rengeteg helyzetet kihagytunk a Gyirmót ellen – értékelt a mester a feljutást és bajnoki címet érő győzelmet követően. –Összességében stabilak voltunk, végig nyomtunk. Ez volt az a mérkőzés, amit nem lejátszani kellett, hanem megnyerni. Hogy milyen játékkal, az most mindegy. Egész szezonban óriásit melózott a társaság, végig egyenletesen teljesített, minden dicséretet megérdemelnek a játékosok. Köszönjük a vezetőségnek is, hogy bizalmat szavazott nekünk! Nagyon jó érzés, hogy bajnokok lettünk, fenomenális a hangulat. Eddig is tudtuk, hogy szeretnek minket, de most látszik igazán, ez a város nagyon megérdemelte, hogy első osztályú csapata legyen. Büszkék vagyunk rá, hogy a csapat megnyerte a bajnokságot, és arra is, hogy a szurkolóink így támogattak minket végig.