A Debrecenhez közeli Bocskaikert határában szerda délután nagy hőségben rendezték meg a 2024-es idény időfutam országos bajnokságát, ahol a nyíregyházi Hrenkó Norbert az előkelő tizedik helyen zárt. Azt azért érdemes tudni, hogy vármegyénk legjobb kerékpárosa nem erre a viadalra hegyezte ki a formáját, hiszen az idény legnagyobb durranása a vasárnapi országúti országos bajnokság lesz.

Megvannak a maga favoritjai

Természetesen a jelenleg is zajló labdarúgó Európa-bajnokság is szóba kerül a kerekesek között, a Karcag Cycling kiválóságának is megvannak a maga favoritjai.

– Nagyon szorítok a magyar válogatottnak, sajnálom, hogy két vereséggel kezdett a nemzeti csapat, de valljuk meg őszintén, hogy nem volt túl kedvező a sorsolásunk – mondta el lapunk megkeresésére a még mindig csak huszonkét esztendős kerékpáros. – A továbbjutás azonban még nem úszott el, azonban egyértelmű, hogy nagyon nehéz feladata lesz Marco Rossi csapatának, hiszen a sorsa nem csak a saját kezében van.

Mint az ismert, Hrenkó Norbert három és fél éven keresztül Olaszországban élt és versenyzett, így talán nem is meglepő, hogy a talján csapat végső sikerére fogad.

– Olaszországban a labdarúgás egy igazi életérzés – folytatta a sportoló. – Ott mindenki szorít valakinek, legyen az a klub első, másod, vagy akár alacsonyabb osztályú. A kint töltött évek során a legtöbb időt San Biago di Callaltában töltöttem, melyhez a legközelebb eső csapat a Serie D-s Treviso FBC 2013. Jól mutatja a helyi viszonyokat, hogy egy negyedosztályú klub is tízezres stadionnal rendelkezik, bár túl sok mérkőzésre nem volt időnk kimenni az edzések és a versenyek mellett. Na, de visszatérve az olasz válogatottra, a talján tipikusan az a csapat, amely csak az egyenes kieséses szakaszban talál magára, így egyelőre csak a csoportból való továbbjutást kell kiharcolnia. Bízom benne, hogy képes lehet Luciano Spallletti egylete valamiféle meglepetésre.

Szóba került a Szpari is

Nem hagyhattuk szó nélkül a Nyíregyháza Spartacus FC bajnoki címét és feljutását sem.