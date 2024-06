Fantasztikus formában kezdte a vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság Pannónia Zrt. csoportjának 2023-2024-es idényét a Szakoly csapata, amely az első kilenc mérkőzését megnyerte, s első vereségét mindössze a pontvadászat tizennegyedik játékkörében a Rakamaz ellenében szenvedte el. Összességében azonban még ez sem törte meg a gárda lendületét, amely végül magabiztosan, kilenc pontos előnnyel lett bajnok a Tiszalök előtt.

Fokozatosan építkeznek

– Az előző szezont újoncként a harmadik helyen zártuk, s mivel az előttünk végző két csapat, nevezetesen a Kótaj és a Nagykálló is osztályt lépett, így egyértelműen esélyesként vágtunk neki a 2023-2024-es idénynek – mondta el lapunk megkeresésére Géczi Péter, a Szakoly játékos-edzője. – Kimondottan nem volt cél a bajnoki cím, de bíztunk benne, hogy azért összejöhet. A játékosok számára sem volt titok, hogy a magasabb osztályt nem tudjuk még vállalni, erre még nem állunk készen, így a 2024-2025-ös szezonban is a másodosztályba nevezünk.

Amennyire jól sikerült az őszi rajt, éppen annyira ragadt be az egylet a téli szünetet követő folytatásban, amit két meglepő vereség szemléltetett, a Filo SE 5–3-ra, majd a nagy rivális Tiszalök 2–1-re győzte le közép-nyírségi község csapatát.

– Azt az őszi kilenc meccses győzelmi szériát azért szeretném külön is kiemelni még akkor is, ha tavasszal becsúszott két fájó vereség, de aztán hamar sikerült kozmetikázni, így újra a győzelem, a győzelmek útjára léptünk. Több meccset nem nagyon szeretnék említeni, mivel minden találkozón úgy léptünk pályára, hogy kihozzuk magunkból a legjobbat és ez hellyel-közzel sikerült is – folytatta a tréner.

Ahogyan azt fentebb már említettük, az első osztályt nem vállalja az alakulat, ellenben ez koránt sem jelenti azt, hogy ne lennének tervei a soron következő szezonra.

Később döntenek a jövő céljairól

– Egyelőre még egyeztetés alatt van a jövő – zárta a gondolatait Géczi Péter, aki maga is kivette a részét a csapat sikereiből, hiszen tíz gólig jutott a szezonban. – Három-négy olyan játékosunk visszavonul ugyanis, akik meghatározó tagjai voltak a keretnek, őket pedig valamilyen módon pótolnunk kell. Az átigazolási piac július 1-jén nyit, keressük azokat a labdarúgókat, akikkel befoltozhatjuk ezeket a lyukakat. Ennek függvényében fogjuk meghatározni a terveinket a következő bajnoki idényre.