– A skótok helyenként durván játszottak, próbálták megfélemlíteni a mieinket főleg a tizenhatosuk környékén, Varga azonban bevállalta, mondhatni, rossz helyen volt, rossz időben. Alattomosan játszott az ellenfél, a fordulópontot azonban szerintem nem ez az eset jelentette, hanem sokkal inkább az, hogy taktikailag változtattunk, jól cseréltünk, okosan játszottunk a meccs végén, így sikerült az ellenfelünk fölé kerekedni. Azt azért még hozzátenném, hogy nem igazán értem a VAR szerepét. Amikor bevezették, akkor mindent visszanéztek, lényegében folyamatosan megszakították a játékot, most meg már szinte nem is használják. Botka lekönyöklése is tizenegyes volt, mint ahogyan a már említett Varga-eset is, de a másik oldalon is adódott olyan pillanat, amikor meg kellett volna fújni a sípot. Összességében örülök a válogatott sikerének, most várjuk, hogy miként alakul a többi csoport végeredménye.