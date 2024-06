Számos maradó mellett néhány új arc is feltűnt, köztük két olyan játékos, aki frissen írta alá szerződését. Egyikük a Nyíregyháza nevelése, Hrabina Alex. A 29 éves kapus végigjárta a korosztályos válogatottakat, a DVSC színeiben az élvonalban is védett, legutóbb az NB III-as Tiszaújváros futballistája volt.

– Megyei gyerekként számomra ez egy nagyon jó lehetőség, ezért is örültem a Kisvárda megkeresésének – idézi a kisvárdai klub honlapja Hrabina Alexet. – A tavaszra visszaléptem egyet, hogy aztán kettőt előre léphessek, nyilván az NB III-ból nehéz lett volna egyből az első osztályba igazolni, de ez Kisvárdán megvalósulhat, hiszen a feljutás a cél, ezt velem is közölték. Nagyon kemény munkát tettem bele az elmúlt félévbe, ezt a jelek szerint észrevették Kisvárdán is. Ahogy az öltözőben láttam, négyen vagyunk kapusok, a fiatalokat kevésbé ismerem, Kovács Marciról viszont tudom, hogy nagyon tehetséges kapus, aki tavaly meghatározó tagja volt a csapatnak az NB I-ben is, egészséges versenyhelyzet alakulhat ki köztünk a kellő tisztelet mellett természetesen.

Kisvárdán folytatja pályafutását Soltész István, a korábban már bejelentett Soltész Dominik ikertestvére. A 23 éves középpályást a Zalaegerszeg kölcsönadta a Budafoknak tavasszal, az előző idényben négy NB I-es és 14 NB II-es mérkőzésen játszott.

– Utánpótláskorú játékosként fordult elő, hogy a Honvédban egy csapatban játszottunk az ikertestvéremmel – mondta a különös helyzetről Soltész István. – Ez is szerepet játszott, hogy Kisvárdára igazoltam, de nem ez volt az elsődleges szempont. Az öltözőn belül és a pályán nem elsősorban testvérek vagyunk, hanem csapattársak, ezt fontos hangsúlyozni és megkülönböztetni. A célunk ugyanaz, az NB I-be jutni a Kisvárdával, közben pedig abban is reménykedem, hogy kellő játéklehetőséghez jutok.

Az első edzésen velük együtt 27 játékos vett részt. A kölcsönjáték után visszatért Tiszakécskéről Czékus Ádám és Szőr Levente, Cigándról pedig Popovics Ilija. Több utánpótláskorú játékos is az első csapattal kezdte meg a felkészülést, olyanok is, akik már bemutatkoztak az előző bajnoki évben az NB I-ben. A légiósok közül Driton Camaj, Bernardo Matic, Branimir Cipetic, Alaksandar Jovicic, Jasmin Mesanovic, Jaroslav Navrátil és Milos Szpaszics is tréningezett – számolt be róla a kisvardafc.hu.