A Kisvárda Master Good abba az érdekes helyzetbe került, amibe korábban már több, az élvonalból kieső együttes. Az élvonalban túlnyomórészt külföldi játékosok alkották a csapat keretét, az NB II-ben viszont ez nem megengedett, amennyiben az adott klub igényt tart az MLSZ támogatására. Ha az adott klub lemond erről a pénzről – mint az ETO FC Győr tette –, akkor foglalkoztathat légiósokat.

Nem csupán a munkáltatón múlik ugyanakkor, hogy milyen összetételű kerettel vág neki a következő idénynek, természetesen előfordulhat, hogy a játékos nem akar alsóbb osztályban szerepelni. A kisvárdai egyesület már hónapokkal ezelőtt megvizsgálta az esetet, mi történik akkor, ha egy játékos az érvényes szerződését egyoldalúan felbontaná.

„Minden játékosunknak, így a külföldi állampolgárságú labdarúgóknak is határozott idejű munkaszerződése van a Kisvárda FC-vel – tette közzé a klub még áprilisban. – Ezen szerződések érvényességét az, hogy a csapatunk melyik bajnokságban indul, önmagában nem befolyásolja, mivel a másodosztályú labdarúgó-bajnokság is hivatásos bajnokság.”

Itt a klub közleménye hozzátette, a kiesés nem lehet indok arra, hogy bármelyik fél egyoldalúan, a másik beleegyezése nélkül felbontsa a szerződést, erre csak a felek megállapodásával van jogszerű lehetőség.

Ami néhány hónapja még csak elméletben létezett, az most megvalósul, ugyanis Mario Ilievszki nem érkezett meg a felkészülés első napjára, az északmacedón támadó helyett csak egy levél érkezett a klubhoz.

„Mario Ilievszki a meghatalmazott ügyvédjén keresztül felmondta a klubbal a szerződését, amely egyébként 2025. június 30-ig érvényes – idézi a Kisvárda honlapja dr. Róka Gézát, a klub operatív igazgatóját. – Ezt a felmondást a klubunk nem fogadja el, mert érvényes szerződés köti hozzánk. Természetesen a klub megteszi a szükséges jogi lépéseket a játékossal szemben, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA illetékes testületéhez fordulunk. A FIFA joggyakorlata szerint a szerződés egyoldalú megszüntetése a legsúlyosabb lépés, amit egy játékos elkövethet, és ilyen esetben természetesen a klub kártérítési és a fegyelmi szankció igényével léphet fel, amelyekkel mi is élni fogunk, illetve jogunkban áll továbbá kérni a futballista többhónapos, játéktól való eltiltását is. A kártérítés megítélése esetén nemcsak a játékos, hanem az őt leigazoló klub is egyetemlegesen felelős annak megfizetéséért, ezen túlmenően pedig még fegyelmi szankcióként az új klubot az átigazolásból is kizárhatja a FIFA.”