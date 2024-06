Alakul, formálódik az élvonalba jutott Nyíregyháza Spartacus kerete. Megyeszékhelyünk együttese pénteken délután újabb játékos érkezést jelentette be hivatalos honlapján.

A védekező középpályás, Kovács Milán Vasas nevelés, az elmúlt három évben előbb Szegeden, majd Gyirmóton volt alapember. Az előző idényben 28 mérkőzésen lépett pályára a Merkantil Bank Ligában, 26 alkalommal kezdőként, 2 gólt szerzett.

– Nagyon örülök, hogy megkeresett a Nyíregyháza. Mindenkinek álma, hogy az NB I.-ben játszhasson és hálás vagyok, hogy ez most megvalósulhat. Szeretnék mindent kihozni magamból. Nagyon tetszett, amikor Fekete Tivadar sportigazgató felvázolta a terveket, és az sem másodlagos, hogy új stadionban játszhatunk. A keret is szimpatikus volt, több játékost ismerek is, igyekszem kiharcolni a helyemet, és remélem minél több lehetőséget kapok – mondta Kovács Milán.

A 24 éves középpályás korábban korosztályos válogatott kerettag volt.

– Kovács Milán személyében egy kimondottan érett, rutinos játékost igazoltunk, aki kinőtte a másodosztályt. Egy 192 cm magas védekező középpályás érkezett hozzánk, aki kora ellenére már rutinosnak számít. Csapataiban rendszeresen kezdő volt, alkalmas arra, hogy az NB. I-ben szerepeljen. A magyar játékosok között ritka az ilyen profilú és ilyen fizikai paraméterekkel rendelkező labdarúgó ezen a poszton – mondta Fekete Tivadar sportigazgató.

Kovács Milánnal 3 éves szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus.