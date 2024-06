A keretét érintő újabb változásról számolt be a férfi kosárlabda NB I/B-ben szereplő Hübner Nyíregyháza BS: Szobi Dániel befejezi a pályafutását.

A 35 éves játékos a TF-Budapestnél töltött közel tíz év után 2019-ben igazolt Nyíregyházára. A Cápákkal megnyerte a Hepp-kupát és az NB I/B Piros-csoportját, később a két élvonalbeli szezon közül az egyikben alapember volt. Az elmúlt öt szezonban minden sorozatot figyelembe véve 141 tétmérkőzésen lépett pályára a Blue Sharks színeiben.

– Az elmúlt szezonokban már fájdogált a bokám, úgy éreztem, hogy ezzel a fájdalommal nem tudnék és nem is akarok már játszani, viszont sajnos kiestünk az A csoportból, én pedig kíváncsi voltam rá, hogy két év után milyen a B csoport és milyen teljesítményre vagyok képes – idézi a klub honlapja a játékost, aki a döntése okairól beszélt. – Tavaly nyáron megműttettem a bokámat, tele voltam ambícióval, mindenképpen játszani akartam még! Február-március környékén aztán sűrű volt a programunk, sok volt a meccs és nagyon sok volt az edzés. Ekkor már éreztem, hogy míg korábban nagyon energikusan mentem edzésekre, most kicsit már itt fáj, ott fáj... A bokám egyébként rendben volt, cserébe minden más testrészemmel küszködtem. Fizikailag megviselt ez az időszak, így felmerült bennem, nem biztos, hogy újabb évekig akarok még játszani ezen a szinten. A romantikus nosztalgia jegyében fejeztem be a bajnokságot. Szerettem volna minél jobb teljesítménnyel zárni a szezont. Sajnos a MAFC elleni, mindent eldöntő meccsen pont nem tudtam pályára lépni egy idegbecsípődés miatt. Ehhez hasonló intő jeleket kaptam.

A hátvéd visszaemlékezett rá, hogy a 2009–2010-es idénytől kezdte el komolyabban venni a kosárlabdázást, akkor az U20-as bajnoki cím és a döntőn begyűjtött egyéni díj jó visszajelzés volt neki, hogy van keresnivalója a sportágban. A TF-Budapesttel később ugyancsak Hepp-kupát nyert és feljutott az élvonalba.

– Egy újabb fejezet volt az életemben Nyíregyháza – tért rá a Blue Sharksnál töltött öt évére. – Az első szezont beárnyékolta a koronavírus és Sitku Ernő halála. A következő idényben aztán megnyertünk mindent. Noha a BKG elleni döntő nagyon nehéz volt, a Vasas elleni elődöntőn éreztem azt inkább, hogy veszélyben van a hazai pálya is. Elég említenem, hogy az ötödik meccsen több mint tízpontos hátrányban voltunk az első félidőben és onnan nyertünk. Az A csoportban az első szezon is jól sikerült, valamint nagy élmény volt a klub történetének első Magyar Kupa nyolcas döntőjén részt venni.