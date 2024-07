Mint az ismert, az NB I.-es bajnokságra készülő Nyíregyháza Spartacus vasárnap Ausztriába utazott edzőtáborba. A tervek szerint az edzések mellett három edzőmérkőzésen is pályára lép Tímár Krisztián együttese. Az első ebben a sorban a szerb FK Napredak Krusevac elleni volt, amelyet a felek Graz melletti Koflahban játszottak le szerda délután. A Szpari keretében ismét volt egy próbajátékos a nigériai Adeleke Akinyemi személyében. A találkozóról az együttes hivatalos honlapján számolt be.

Nem indult jól a mieink szempontjából a meccs, a 7. percben a jobb oldalon vezetett támadást a szerb csapat, a beadás után pedig egy fejessel megszerezték a vezetést, 0-1. Próbált egyenlíteni a Szpari, de a 32. percben ismét a Napredak volt eredményes egy beadás utáni pontos kapáslövésnek köszönhetően, 0-2. A 44. percben szépített a Szpari, Kovácsréti Márk végzett el szabadrúgást, és a laposan lőtt labdája megpattant egy lábon, és a hosszú sarokban landolt, 1-2. Az első félidő végén majdnem az egyenlítés is összejött, Kovácsréti szabadrúgására Gengeliczki érkezett középen, kétszer is próbálkozhatott, de végül szögletre pattant a labda. A második félidőben is többet támadtak a mieink, és a 60. percben Babic csapott le egy labdára, Akinyemihez továbbított, aki centikkel lőtt mellé. A 77. percben leshatárról indult az egyik szerb támadó, és a rövid sarokba bombázott, 1-3. Azonnal szépíthetett volna a Spartacus, Baki indított a védők mögé ahol Bertók érkezett, beadása után egy védő kezén megpattant a labda, 11-es. A büntetőt Nagy D. végezte el, de a kapufát találta el. Több gól nem esett, a Napredak nyerte a találkozót.

Nyíregyháza Spartacus–FK Napredak Krusevac 1–3 (1–2)

Nyíregyháza: Tóth Balázs (Bese Balázs 58.) – Tamás Olivér (Baki Ákos 58.), Alaxai Áron (Temesvári Attila 58.), Gengeliczki Gergő (Rjasko Mihailo 58.) – Gresó Mátyás (Bertók Márk 58.), Kovács Milán (Nagy Dominik 58.), Kesztyűs Barna (Horváth Kevin 58.), Nagy Barnabás ( Jaroslav Navratil 58.) – Kovácsréti Márk (Pinte Patrik 58.), Myke Ramos (Slobodan Babic 31.), Beke Péter (Adeleke Akinyemi 58.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

A Szpari gólszerzője: Kovácsréti.