Vasárnapi sportpodcastunkban kollégáink a labdarúgás harmadik vonalában induló vármegyei csapatokat veszik górcső alá. Az NB I. és az NB II. mellett a harmadosztályú csapatok is gőzerővel készülnek a hamarosan rajtoló szezonra. A Sényő FC Selyem-Ber és a Kisvárda II. mellett a következő kiírásban a Nyíregyháza Spartacus második számú csapata mellett a Mátészalkáért is szoríthatunk majd a harmadosztályban. Mind a négy gárda új edzővel vág neki a szezonnak, és a játékoskeretekben is nagy a mozgás.