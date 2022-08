Sokáig úgy tűnt, hogy a Kisvárda a nemzetközi kupabravúr után a hazai bajnokságot is szépen indítja. A szabolcsiak az első félidőben egyértelműen irányították a játékot, a gólig mégis az 50. percig kellett várni. Driton Camaj büntetőtőből szerzett találata sajnos nem az utolsó volt a mérkőzésen. A DVSC rákapcsolt, az egyre nagyobb nyomás a 85. percben góllá érett. Rafal Makowski fejjel azonnal egyenlített, ám a 93. percben – nagyjából negyven másodperccel a beígért hosszabbítás vége előtt – újra eredményes volt a Loki, így 2–2-re végeztek a felek.

A hajrá alakulása nagyon bosszantó volt a várkerti szurkolóknak, úgy pedig különösen fájó a döntetlen, hogy Jasmin Mesanovicék akár három gólt is szerezhettek volna az első félidőben.

– Mindig akkor fogalmazunk meg olyat, hogy vezetnünk kellett volna három nullára, amikor a vasárnapihoz hasonlóan alakul a végeredmény – reagált a felvezetésre Török László vezetőedző. – Valóban ott voltak a lehetőségek, de nem éltünk velük. Nagyon sokáig uraltuk a játékot, a Debrecen a hetvenedik perctől nagy nyomást helyezett ránk, változtatott a szerkezeten és frissített is.

– A futball rengeteg hibával jár, de nem mindegy, hogy az milyen mértékű és mikor történik – beszélt a tréner a végjátékról. – A 93. percben nagy hibát követtünk el. Nem is akarok elmarasztalni senkit, magamat hibáztatom, mert vissza kellett volna fogni a csapatot. Egy perccel előtte szabadrúgással jöttünk, akkor beállítottam a hátsó alakzatot, viszont amikor a labda visszajött a mezőnybe, én is arra koncentráltam, nem állítottam be a védelmet, pedig be kellett volna húzni a féket. A belső kommunikáció is meglehetett volna a csapaton belül, de ezt le kellett volna vezényelnem. Sajnos így alakult a vége, a kaputól nyolcvan méterre hibáztunk, nem kötelező ebből gólt kapni. A hangulat most olyan, mintha vereséget szenvedtünk volna, de nem lógathatjuk az orrunkat, mert sűrű a program, és nagyon hamar nehéz meccsekkel folytatjuk.

A Kisvárda szerdán elutazik Norvégiába, ahol lejátssza a Molde elleni párharc első meccsét az Európa Konferencia Ligában, vasárnap pedig újra bajnokin lép pályára a Mezőkövesd ellen.

Labdarúgás: NB I., 1. forduló

Kisvárda Master Good–DVSC 2–2 (0–0)

Várkerti Stadion, v.: Berke (Albert, Berényi).

Kisvárda: Hindrich – Hej, Vranjanin, Kovacic, Leoni – Melnik, Lucas (Karabeljov, 72.) – Asani (Czérna, 72.), Ötvös (Makowski, 65.), Camaj (Navrátil, 72.) – Mesanovic (Ilievszki, 90.). Vezetőedző: Török László.

DVSC: Gróf – Baranyai, Romancsuk, Deslandes, Manrique (Sana, a szünetben) – Kundrák (Ferenczi, 39.), Varga (Baráth, 55.), Dzsudzsák, Sós (Bévárdi, 86.) – Szécsi, Dorian Babunszki (Bárány, 55.). Vezetőedző: Joao Janeiro.

Gól: Camaj (50. –11-esből), Makowski (87.), illetve Dzsudzsák (85.).

Gólleírás

50. perc: Camaj labdát szerzett Sanától, a védő aztán le is rántotta őt a 16-oson belül. A tizenegyest a sértett a kapu bal oldalába lőtte, 1–0.

85. perc: Dzsudzsák kapáslövését még védte Hindrich, a kipattanóra azonban a debreceni csapott le és 5 méterről az üres kapuba lőtt. 1–1.

87. perc: Hej beadásába Makowski fejelt bele a kaputól 12 méterre, a labda nagy ívben a jobb felsőbe hullott, 2–1.

90+3. perc: Bárány 11 méterről, kissé jobbról lőtt, labdája a kapufáról pattant a kapuba, 2–2.