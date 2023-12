Immár negyedik alkalommal rendezi meg a vadászbált az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete 2024. január 27-én Verba Tanyán. A vadászok jótékonykodnak is, adománnyal segítik majd az Egészséges Újszülöttekért Alapítványt, amelynek 2023-ban hárommillió forintot gyűjtöttek össze. A szervezők azokat a nem vadászó embereket is várják, akik szeretnek mulatni. A jó hangulatról most is Kőrizs Balázs fog gondoskodni. Az érdeklődők a vármegyei vadászkamaránál jelentkezhetnek. A sok finomság mellett lesz tombolasorsolás is.