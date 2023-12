A magyar baleseti sebész nem optimista A Sportrádióban 2022. április 17-én az a dr. Nemes György nyilatkozott Schumacher állapotáról, aki 1986-1992 között a Forma-1-es Magyar Nagydíjak vezető főorvosa volt. "A versenyző orvosi szaknyelven vigil-kómában, vagyis éber kómában van. Én 2013-ban is azt mondtam, hogy sok reménye nincs a teljes felépülésre. Az éber kómában fekvő beteg kezét, ha megszúrják egy tűvel, akkor elhúzza a kezét, de ez egy rövidre zárt reflexfolyamat és nem tudatos tevékenység. Az, hogy ő még életben van, kizárólag a gondos ápolásnak köszönhető. Nagy gondot jelent a táplálása, amely csövön keresztül történik. Ha azt olvassuk, hogy valaki Schumacherrel együtt nézett egy futamot, ez hihető, mert a beteget fel lehet ültetni, oda lehet tenni egy tévé elé, de Schumacher ekkor sem tudja, hogy mi történik vele. A baleseténél a sisak sem védte meg az ellencsapódásos sérüléstől. Az agy belséjben olyan nagy vérzések keletkeztek, amelyet műtéttel nem lehetett meggyógyítani. A Schumacherrel kapcsolatos híreket a család is generálja. Nem véletlen, mert a család nem örül a média állandó érdeklődésének, de azt ők is megértik, hogy az egész világ kiváncsi Schumacher állapotára. Ugyanakkor ebben az esetben az idő nem Schumachernek dolgozik. Abban senki se reménykedjen, hogy egyszer csak magához tér, felkel és az élete ugyanúgy folytatódik, mint a balesete előtt. A kezelő orvosok nem tehetik meg, hogy egyszer csak leveszik a gépről, vagy nem adnak neki enni. Csak a család dönthet ebben a kérdésben. Egy orvos nem mondhat ki halálos ítéletet egyetlen betegére sem. A vigil kóma esetében is vannak persze csodák, felépülések, de nagyon ritkák. Schumacher esetében a végkimenetel reménytelen küzdelem. Nagyon sok energiával és még több pénzzel Schumacher jelenlegi állapota fenntartható, de ezt életnek a szó klasszikus értelmében véve nem lehet nevezni."