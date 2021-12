A Szombathelyi Törvényszék hétfői közleményéből kiderült, hogy a férfit pártfogói vélemény és rendőri jelentés birtokában bocsátották feltételes szabadságra. A vádlott Győrbe költözött, ott munkát is kapott. A felesége és a gyermekei is rendszeresen látogatták a börtönben, kapott tőlük csomagot is. A szülői felügyeleti jog ügyében az anya kiállt a férje mellett.