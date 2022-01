Az Ökumenikus Segélyszervezet egyedüli regisztrált magyar segélyszervezetként van jelen Irakban, és az elmúlt években meghatározó humanitárius szereplővé vált a térségben dolgozó nemzetközi szervezetek között, Erbil mellett Bagdadban és Qaraqoshban is működtet központokat. Projektjeinek jelentős része kurdisztáni területeken folyik, de az elmúlt években számos segélyprogramot indított iraki területeken is. Mint írták, utóbbiak végrehajtását jelenleg nagyban nehezíti a hónapok óta romló biztonsági helyzet. A segélyszervezet ugyanakkor kiterjedt helyi partnerszervezeti körrel végzi munkáját, amely a kritikus biztonsági időszakokban is lehetővé teszi a segélyprogramok folytatását – tették hozzá.