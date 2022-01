A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Srí Lanka-i kollégájával, Gamini Laksman Peirisszel tartott közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy

a magyar vállalatok jelentős technológiai tudással rendelkeznek több területen, ami nemzetközi szinten is versenyképessé teszi őket, így a dél-ázsiai országban is sok lehetőség kínálkozhat számukra.

Mint mondta, az egyik ilyen ágazat a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, amit jól példáz, hogy

a Betonútépítő Zrt. a kormány támogatásával, húszmilliárd forint értékben két nagy felüljárót épít Colombo közelében.

Elmondta, nem ez az egyetlen hasonló sikertörténet, ugyanis egy magyar nyomdaipari vállalatnál jelenleg is folyik 500 ezer Srí Lanka-i vezetői engedély gyártása, miután korábban már 1,5 millió személyi igazolványt leszállítottak. Emellett magyar cégek beruházásokat terveznek a vízgazdálkodás terén is, két víztisztító telep újjáépítését már befejezték, ezáltal ivóvízhez segítve kétmillió embert az országban - tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a koronavírus-járvány miatt a tervezett gazdaságfejlesztési projektek jelentős része elmaradt világszerte, azonban meg kell előzni a további veszteségeket, ezért a kormány támogatást nyújt a nemzetközi piacokon jelen lévő magyar cégek számára.

A magyar cégek sokat profitálnak a tisztességes és korrekt együttműködésnek köszönhetően. Ezért a felek a további sikerek érdekében megegyeztek, hogy sor kerítenek a gazdasági vegyes bizottság második ülésére, illetve felgyorsítják a tárgyalásokat a kettős adóztatás elkerüléséről

- tudatta.

Bejelentette, hogy évente húsz ösztöndíjas helyet biztosítanak mostantól Srí Lanka-i hallgatóknak a magyarországi egyetemeken az immár 86 országot érintő Stipendium Hungaricum program keretében.

"Mindig is tisztességes, korrekt és megbízható partnerek voltunk. Sosem avatkoztunk be egymás belügyeibe, sosem bíráltuk egymást, támogattuk a másik felet a nemzetközi szervezetekben, és ezt kívánjuk folytatni a jövőben is" - fogalmazott.

Gamini Laksman Peiris méltatta a magyar gazdaság fejlődését, és aláhúzta, hogy országa is hasonló fejlesztéseket tervez, így fontosnak tartják az együttműködés erősítését, a tapasztalatcserét.

Szijjártó Péter látogatása során többek között a Srí Lanka-i kormányfővel, illetve a kereskedelmi, az oktatási és az útügyi miniszterrel is találkozott.