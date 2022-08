Ilyen előzmények után nem meglepő, ha a Jobbikban is előkerültek a klasszikus baloldali szólamok, miután a minden idők legkisebb Jobbik-frakcióját eredményező 2022-es választásokon ők is a baloldali összefogással próbáltak szerencsét. Ismert, Jakab Péter pozíciói egy ideig stabilnak tűntek pártján belül, azonban mégis viszonylag hamar leváltották volna a választási kudarc után. Jakab végül közösségi oldalán jelentette be, hogy távozik az elnöki posztról, majd új pártot kezdett építgetni, pár napja pedig konkrétan azt posztolta, hogy a Jobbik a Fidesz csicskapártja lett. Az őt követő elnököt, Gyöngyösi Mártont is megvádolta már Fidesz-ügynökséggel, hiszen mint írta, Gyöngyösi úgy beszél és fogalmaz, mint a Fidesz szokott.

Ennél tovább ment a Jobbik Pest megyei elnöke, aki szintén a napokban jelentette be, hogy Jakabot követve kilép a pártból. Zágráb Nándor nemcsak a mostani Jobbik-vezetést tekinti Fidesz-ügynöknek, hanem szerinte médiaszerepléseivel a Jobbik korábbi miniszterelnök-jelöltje, Vona Gábor is módszeresen a Fidesz érdekében rontotta Jakab Péterék esélyeit.

Borítókép: Volt idő, amikor Jakab Péter és Gyöngyösi Márton nem tartották egymást beépített embernek / MTI / Soós Lajos