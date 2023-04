A Gyöngyösi ellen szervezett tömegtüntetésen korábban Bajnai Gordon és Rogán Antal mellett Mesterházy Attila is felszólalt.

– Én annak idején tüntettem Gyöngyösi Márton szavai ellen, és ha ma mondana ilyeneket, akkor ma is tüntetnék ellene – fogalmazott most a politikus, aki nemrég kilépett az MSZP-ből, majd Szocialisták és Demokraták néven új pártot alapított. – Egy különbség kettőnk között azért továbbra is marad. Nekem sohasem voltak ilyen nézeteim – jegyezte meg Mesterházy Attila.

A teljes cikk ITT érhető el.