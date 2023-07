Míg az éjszakai letartóztatások száma péntek éjjel volt a legmagasabb, a gyújtogatások, a kiégett gépkocsik és a megtámadott rendőrkapitányságok száma alacsonyabb volt országszerte, mint előző éjjel - jelentette be Gérald Darmanin francia belügyminiszter, aki szerint a zavargások "intenzitása sokkal alacsonyabb" volt, köszönhetően a gyors és határozott rendőri fellépésnek.

Az elmúlt négy napban több száz rendőr és tűzoltó sérült meg, ebből 79 az elmúlt éjjel, de a rendőrség nem közölt adatokat a tüntetők és rendbontók sérüléseiről.

A zavargások azt követően kezdődtek, hogy a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben kedd reggel egy rendőr agyonlőtte Nahel M. 17 éves helyi lakost, aki ellenállást tanúsított egy közúti ellenőrzéskor, és a rendőr elmondása szerint veszélyben érezte saját és társa életét. Az igazoltatásról készült felvétel azonban ezt nem igazolta, ezért a 38 éves motoros rendőrt előzetes letartóztatásba helyezték, majd szándékos emberölés miatt eljárás indult ellene.

Míg kedden éjjel elsősorban a párizsi régió elővárosaiban történtek zavargások, szerdán és csütörtökön már a nagyvárosokra is átterjedt az erőszak, péntek éjjel pedig már országszerte voltak tiltakozások és rendbontás Marseille-től Lyonig, sőt, még a tengerentúli francia területeken is. Francia-Guyanában egy 54 éves ember azt követően halt meg, hogy véletlenül eltalálta egy kóbor lövedék.

A francia labdarúgó válogatott tagjai, köztük Kylian Mbappe csapatkapitány, aki nagyon sok, a szegényebb külvárosi negyedekben élő francia fiatal példaképe, az erőszak befejezését kérte a rendbontóktól.

"Sokan közülünk munkásosztálybeli kerületekből származnak, és mi is érezzük a fájdalmat és szomorúságot Nahel M. halála miatt" - fogalmazott a francia nemzeti válogatott a közleményében. - "Az erőszak nem old meg semmit. Vannak más, békés és előremutató lehetőségek önmagatok kifejezésére" - áll a nyilatkozatban, hozzátéve, hogy most a "gyász, a párbeszéd és az újjáépítés" időszaka van.

Nahel M. temetése szombaton lesz szülővárosában, Nanterre-ben, ahol a család és a barátok várják a gyászolókat.