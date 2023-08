Cikkünk frissül

Dróntámadás volt az oroszországi Pszkov repülőtéren

Robbanásokat és tüzet jelentettek az Ukrajnától több mint 600 km-re lévő északnyugat-oroszországi Pszkov repülőtéren egy dróntámadást követően. Mihail Vedernikov helyi kormányzó szerint személyi sérülés nem történt.

A TASS orosz állami hírügynökség azt közölte, hogy négy Il-76-os katonai szállítórepülőgép megsérült, kettő pedig lángba borult a légicsapásban. Két gép kigyulladását a RIA Novosztyi hírügynökség is megerősítette.

Oroszország szerint Ukrajna hat régiót vett célba drónokkal. Azt állítják, hogy a legtöbbet elfogták.

Elit csapatokkal erősítik a frontot az oroszok

Katonai elemzők szerint Oroszország továbbra is "elit" csapatokat telepít a frontvonal gyenge területeire a jövőbeli offenzív műveletek rovására. Már a második hadosztályt csoportosították át a Zaporizzsja régióba, miután Ukrajna bejelentette, hogy visszafoglalta Robotyne falut.

Az amerikai központú Háborúkutató Intézet (Institute for the Study of War - ISW) szerint az egyre gyakoribb bevetésük mind támadó, mind védekező műveletekben valószínűleg gyengíti Oroszország azon képességét, hogy bonyolult védelmi műveleteket folytasson, és szinte biztosan megzavarja az oroszok azon szándékát, hogy újraindítsák a támadó hadműveleteket, amelyek túlnyomórészt az Oroszországban jelenleg hiányzó, viszonylag elit gyalogságra támaszkodtak.

Közel 15 ezren érkeztek kedden Magyarországra

Magyarország területére 2023. augusztus 29-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 6277 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 8513 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 125 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

