Nyugat-Európában egyre nő a terrorfenyegetettség Nyugat-Európában egyre nő a terrorfenyegetettség, az egyetlen esély az, ha a jövő évi EP-választáson nagyobb támogatást kap az illegális migráció elleni határozott fellépés politikája – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szerdán. Német rendőrök helikopterhez kísérik a hét őrizetbe vett, feltételezett iszlamista terrorista egyikét Karlsruhéban 2023. július 6-án

Fotó: Ronald Wittek / Forrás: MTI/EPA A szakember kiemelte: az illegális migráció és iszlám terrorizmus elleni fellépésben kulcsfontosságú Egyiptom, ha ott megbomlik a rend, tömegesen jöhetnek Európába a migránsok. Fontos az is, hogy a gázai összecsapás ne szélesedjen ki, ne lépjenek be újabb államok a konfliktusba, mert annak újabb sokmilliós migrációs hullám lehet a következménye. Az pedig Európa számára kezelhetetlen biztonsági helyzetet idéz elő. Nyugat-Európában a lakosság szembesül azzal, hogy a Hamász felhívására több tízezres, sőt, Londonban százezres tüntetések voltak. Feltámadt az antiszemitizmus is, Németországban Dávid-csillagot festettek zsidók otthonaira, ami korábban elképzelhetetlen volt. Nyilvánvaló, hogy ezek a jelenségek szoros összefüggésben vannak a migrációval – mondta. Bakondi György hozzátette, a német kancellár már arról beszélt, a kitoloncolásokat fel kell gyorsítani. A főtanácsadó szerint nyilvánvalóan szigorítani kell azon a liberális, emberi jogokat túlhangsúlyozó, ugyanakkor az emberek biztonságérzetét semmibe vevő hozzáálláson, aminek az eredményeként sok esetben nem hajtják végre a már elrendelt kitoloncolásokat. Ez történt korábban a Brüsszelben két svéd turistát géppisztollyal meggyilkoló tunéziai migráns esetében is – mutatott rá. Bakondi György megjegyezte: a schengeni övezetben egyre több helyen tér vissza a határellenőrzés, ami megzavarja a szabad mozgást és a gazdasági kapcsolatokat, az áruk és munkaerő szabad áramlását, ám a biztonsági helyzeten nem segít, csak arra jó, hogy a politika látványos gesztust tegyen, hiszen az illegális migráció többnyire a zöldhatáron zajlik. Nyugat-Európa a 24. órában van, egyes országaiban már a lakosság több mint 10 százaléka migráns hátterű, ez a folyamat kezd visszafordíthatatlanná válni – figyelmeztetett. Az egyetlen esély, ha a jövő évi EP-választáson a lakosság olyan erőknek ad felhatalmazást, amelyek elsődlegesnek tekintik az illegális migráció elleni fellépést és a határok védelmét – mondta Bakondi György a Kossuth rádiónak.