hogy a köznevelés mellett a szakoktatásban, a szakképzésben is biztosítjuk ezt a fizetésemelést, és azt reméljük, az eddig is kiválóan teljesítő tanári karunk a szakképzésben is, továbbra is kitartóan a gyerekek, a jövő nemzedék érdekeit szem előtt tartva fogja fölkészíteni a fiatalokat arra, hogy bárhol a világon megállják a helyüket.