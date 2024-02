Szólt arról is, hogy a kormánypártok fogadták el 2021-ben Európa legszigorúbb gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényét, amit a baloldali pártok nem támogattak. Nem támogatták, hogy legyen kereshető pedofilnyilvántartás, hogy a büntető törvénykönyv szigorodjon és az ehhez kapcsolódó korábbi alaptörvény-módosítást sem – fűzte hozzá.

Azt mondta, hogy a baloldal rendszeresen támadja külföldön is Magyarországot emiatt: az Európai Bizottság elnöke szerint jelentős részben a magyar gyermekvédelmi törvény miatt tartja vissza Brüsszel a Magyarországnak járó uniós forrásokat.

Éppen ezért képmutatónak gondolom azt, amit a politikai baloldal csinált az elmúlt napokban (...), hiszen ők mindig mindent elleneztek, ami a gyermekvédelmi szabályokról szól és ami a pedofilellenes törvényt illeti

– fogalmazott.

Kocsis Máté szerint azért is álságos az, amit tesznek, mert a baloldal nemcsak hogy nem szavazta meg a gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényt, de számos ilyen ügy van a holdudvarukban, most pedig úgy tesznek, mintha mindig is a pedofilok ellen lettek volna. Eközben a baloldali sajtóban sorra jelentek meg azok a „pedofilmentegető” írások, amelyek minden jóérzésű embert felkavarnak – tette hozzá.

Szerintem ez az embereknél egy világos határvonal, ha úgy tetszik, egy vörös vonal, amit nem lehet átlépni, és ezt a szülők a maguk eszközeivel igyekeznek is érvényesíteni, és ezt az államnak is kell, tehát muszáj nekünk kemény jogszabályokat alkotnunk

– mondta, hozzátéve, hogy mivel a kegyelmi döntés alappal vitatott, ezért az államfői kegyelmi jogból is akként kell ezt kiemelni, hogy soha többé ne forduljon elő ilyen vita.