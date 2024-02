"Ez nyilvánvaló és közvetlen biztonsági fenyegetés"

- húzta alá Szánthó Miklós, aki szerint a globalista wokeizmus a kommunizmus új formája, amely egész civilizációnkra veszélyes. Ezt meg kell állítani, a mocsarat le kell csapolni Brüsszelben és Washingtonban is. Pontosan ezért van szükség az antiglobalista erők globális hálózatára, erről szól a CPAC Amerikában és áprilisban Budapesten is.

Szánthó Miklós hangsúlyozta: a genderideológia, a cancel culture, a hit elutasítása és a tömeges migráció mind alattomos, lassan ható mérgek, amelyek a nemzet és a nyugati politikai élet megbénítását célozzák.

Magyarország azért zavarja ennyire a liberálisokat, mert mi szilárdan kiállunk isten, a haza és a család mellett és nem engedjük, hogy Soros György beavatkozzon a belügyeinkbe, milliókat költve "liberális elvtársaira"

- jelentette ki.

A főigazgató ismertette a nagyközönség számára a magyar jobboldal jelszavait is: "No migration! No gender! No war!"