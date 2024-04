Magyarország ebben nem kíván részt venni és nem is fog részt venni. Magyar területen, Magyarország területén semmilyen olyan tevékenység nem valósulhat meg és nem is fog megvalósulni, amely abból következne, hogy a NATO koordináló szerepe a kiképzésben és a halálosfegyver-szállításban megnő. Magyarország nem szállít fegyvert és nem is küld katonákat ebbe a konfliktusba és a magyar adófizetők pénzét sem használhatják ezekre a célokra.