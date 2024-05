Elmondta, hogy a négy- vagy többgyermekes családanyák szja-mentessége több mint ötvennégyezer nőt érint. Hozzátette: 2010 óta visszavezették a családi adókedvezményt, visszaállították három évre a gyes időtartamát. Korábban, a Gyurcsány-, illetve a Bajnai-kormányok idején elvették az otthonteremtési támogatást, megszüntették a családi adókedvezményt – jelezte, hozzáfűzve: 2010 óta mindig, „minden lehetséges eszközzel és minden akaratunkkal azon voltunk, hogy amikor van lehetőségünk, akkor segítsünk, és újabb és újabb intézkedéseket hozzunk be”.

Kitért arra is: a 2015-ben bevezetett csokot eddig 243 ezer család vette igénybe, a csok pluszt a legújabb adatok szerint csaknem ötezren igényelték már és a falusi csokot is mintegy ezerhétszázan.

Hangsúlyozta: mindig, amikor anyagi lehetőség van, bővítik a családtámogatásokat, és a veszélyes időkben is, például a Covid idején is, vezettek be új családtámogatási intézkedéseket, és most, a háborús időkben is megvédik a családtámogatásokat. „Soha, a nehéz helyzetekben sem elvettünk a családoktól, hanem támogatjuk őket” – mondta Zsigó Róbert.