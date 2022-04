Nagy érdeklődés övezte április 5-én a Kállai Kettős tér. 1. szám alatt az új Lipóti Pékség megnyitóját. Egymás után adták a kilincset az érdeklődők, vásárlók a modern, igényesen kialakított üzletben. Minden korosztály megtalálta egész nap a saját kedvencét a palettán, az ínycsiklandó frissen sütött sós és édes péksütemények, kenyerek, szendvicsek, tejtermékek garmadája között. Többen a teraszra is leültek egy jó kávéra, teára, különleges süteményre.

Az idén 30 éves Lipóti Pékség filozófiája sajátos gondolkodást takar, üzletpolitikája a „Mindent a vevőkért” jelmondat, ami Nagykállóban is alap elvárás. A Lipóti Pékség Magyarország legdinamikusabban fejlődő pékség-hálózata, hisznek a hagyományos receptúrákban és a magas nívójú termékek sikerében.

– Nagyon odafigyelünk arra, hogy mindig ugyanazt a kiváló minőséget kínáljuk – fejti ki Jécsák Máté Mátyás üzletvezető. – Minden nap azért dolgozunk, hogy a vevőink elégedettsége a maximális legyen. A vásárlói szokások folyamatosan alakul át, számunkra fontos, hogy a tudatos, egészséges életmódot követők, a teljes kiőrlésű termékeket kedvelők, a különböző gabonákból készült termékeket keresők vagy akár a gluténérzékeny vásárlók is megtalálják számításaikat üzletünkben. Helyben sütött szendvicsalapjaink felhasználásával ínycsiklandó szendvicseket is készítünk friss alapanyagokból, hogy egész nap rendelkezésre álljanak fogyasztóink számára. A pékáru nagy része helyben sül, egy része pedig minden nap frissen érkezik.

– Az alapítás évétől napjainkig a Lipóti Pékség egy igen közismert márkanévvé vált. Első mintaboltot 2006-ban nyitották Győrben, 2008-ban nyílt meg Budapesten az első üzlet, 2014-ben ünnepélyes keretek között pedig a 200. Lipóti Pékség mintaboltot avatták fel. A 2016-ban saját márkás termékekkel egy új termékkört vezetett be szortimentjébe, és új partnerek csatlakoztak a hálózathoz, és további mintaboltok nyíltak az ország különböző pontjain, így ért ide Nagykállóba is. Ez a sikertörténet méltán bizonyítja, hogy a Lipóti Pékség a jövőben is töretlenül tovább robog a siker útján.

Lipóti Pékség szimbóluma lett a 3 kilós parasztkenyér, a nosztalgia kiflit pedig elsőként vezették be a magyarországi piacra. Természetesen a húsvét közeledtével nem maradhatnak el a hagyományos kalácsok sem. Ilyenkor minden háziasszony sokkal több időt tölt a konyhában, hogy méltó fogásokat készítsen. Nem könnyű a sütés-főzést úgy összeszervezni, hogy időben készen legyen minden, és közben maradjon időnk élvezni is az ünnep pillanatait a családdal, nyugodtan várni a locsolódó sereget, a vendégeket.

– Ezért is érdemes előre megrendelni a mennyei foszlós kalácsokon, kenyérfélénken túl a különleges pogácsákat, a 3 ízben kapható (almás-mákos, túrós, meggyes) helyben sütött réteseket, vagy akár a süteményeket is. Így nemcsak kifogástalan péksüteményeket tudnak az asztalra tenni, de sokkal több idő marad a családra is. A közelgő anyák napjára pedig szerezzenek örömet és könnyítsék meg az édesanyák helyzetét. Lepjék meg sok-sok Lipóti finomsággal, vagy hívják el egy napfényes teraszos délutáni kávézgatásra, süteményezésre az anyukákat, mert megérdemlik.

– Érdemes a honlapunkat is böngészni, mert az összes termékünkről pontos információt meg lehet találni, vagy hasznos ötleteket tanácsokat is olvashatnak a látogatók. Ez különösen fontos azoknak, akiknek oda kell figyelni a táplálkozásra, a szénhidrát vagy cukor tartalomra. A Lipóti Pékség figyel vásárlói véleményére, és saját minőségbiztosítási rendszert működtet a már említett „Mindent a vevőkért” filozófia értelmében. Így nem érheti csalódás a vevőinket, hiszen a minőségre folyamatosan nagy gondot fordítunk.



Tehát miért a Lipóti?

Mert a régi család ízeit varázsoljuk az asztalára.

Mert hisszük: Hagyomány és Egészség nélkül nincs jó étkezés

Mert az általunk készített szénhidrát csökkentett kenyerek szerves részét képezik a modern fogyókúrának

Mert mi minden vevői észrevételt, ötletet személyre szabottan kezelünk

Mert több, mint 25 év szakmai tudását egy termékbe csomagolva adjuk át Önnek.

Mert hiszünk a hagyományos alapanyagok és a kézzel készített termékek erejében.

Mert nálunk több, mint 150 féle termékből választhat kedvére

Mert mi a minőséget választottuk, Döntsön Ön is e mellett



Nyitvatartás: Hétfő- Péntek: 6.00-18.30, szombat: 6.00-14.00

Nagykálló, Kállai Kettős tér. 1.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079100330077

