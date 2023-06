A közelmúlt gazdasági problémái miatt érdemes némi bevételt megtakarítani. Végül is soha nem tudhatjuk, mikor kell olyan problémákkal szembesülnünk, mint például elbocsátás, betegség vagy lerobbant autó. Nem számít, hogy egyedülálló vagy házas, a kérdés mindig ugyan az: meg lehet-e élni kevesebből és lehet e a kiadások mellett takarékoskodni? Az árak emelkednek, és ezt szinte minden család érzi. Még inkább, ha gyerekei is vannak. Élelmiszer, lakhatás, közlekedés, iskola, óvoda, klubok, amit havonta fizetni kell. Ezért érdemes lehetőség szerint spórolni, hogy hónap végén is pluszba zárjuk a költségvetésünket.

De hogyan is kezdjünk neki?

Kövessük nyomon kiadásainkat harminc napon keresztül. Tekintse ezt az időszakot költési szokásai felülvizsgálataként. Mint minden diétánál, mielőtt elkezdené, át kell gondolnia étkezési szokásait, és el kell döntenie, min kell változtatnia céljai elérése érdekében. Ugyanez a koncepció felhasználható pénzügyi helyzetének javítására is. Ezért minden héten ellenőrizze a kiadásait, és készítsen listát a szükséges vásárlásokról, beleértve a spontán vásárlásokat is. Így áttekintést kap arról, hogy pontosan mire költ, hova megy el a pénze. A piac minden szegmensben végtelen számú terméket és árut kínál. Az akciós ajánlatokkal az üzletláncok rendszeresen jelentkeznek, éppen ezért nem könnyű engedni a vonzó áraknak. Mielőtt felkeresi az áruház kőboltját, tájékozódjon, hogy szüksége van-e a megvásárolni kívánt terméket. Valamint azt, hogy hajlandó lenne-e pénzt fektetni bele akkor is, ha az épp nem lenne kedvezményben. Ellenkező esetben nagyon könnyen megtörténhet, hogy háztartása olcsó, de felesleges dolgok raktárává válik. Pénzt takaríthat meg, ha nem vásárol olyan élelmiszert, amelyre még nem tudja, hogy szüksége lesz-e a következő napokban. Így elkerülheti a lejárati idő miatti pazarlást. Ha átlapozza a Penny akciós újság hasábjait és a szükséges élelmiszerek akciós változatait választja, már ezen is több ezer forintot spórolhat. A Penny újság és a Penny akciós újság lapozható változata megtekintehtő a Kaufino online portál felületén is. Ez az egyik leghatékony módja annak, hogy spóroljunk az élelmiszerárakon.

Ha márkás holmit szeretne vásárolni, érdemes előre átgondolni, hogy mikor számíthat a kiárusításokra, amelyek mindig a szezon végén jelentkeznek nagyszerű kedvezményekkel. Nap mint nap több tucat áruház akciós ajánlatait figyeli és dolgozza fel Önnek a Kaufino weboldala, ahol rendszeresen több ezer terméket találhat jelentős kedvezménnyel. A Kaufino portál katalógusai között megtalálhatók olyan népszerű üzletek akciós újságjai is, mint a Lidl újság, Rossmann akciós újságok vagy akár a Pepco katalógusok. A Lidl újságok és Lidl akciós újságok lapozható változatainak segítségével költséghatékonyan összeállíthatja bevásárlólistáját. Szemezgessen az akciós termékek közül és állítsa össze bevásárlólistáját úgy, hogy amikor személyesen felkeresi az egyes áruházak kőboltjait, már csak azt a terméket tegye be kosarába, ami a listáján is szerepel. Most, hogy nyomon követte a kiadásait, és a lényegre szorította vissza, készen áll a következő lépés megtételére. Nyisson takarékszámlát, és állítsa be a havonta rámenő összeget. Így az ideális esetben a megtakarítandó pénz azonnal erre a számlára kerül, és nem marad azon a számlán, amelyből költekezik.

Kerülje el a felesleges kiadásokat

A magas energiaárak nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát ijesztgetik. Megszokhattuk azonban a maximális kényelmet, a rendelkezésre álló technikai kényelmi eszközöket és a háztartási kisegítőket. Nem kell tehát pánikba esni, mert az átlagos európai lakosnak lehetősége van megtakarítani, ha egyszerűen megváltoztatja szokásait. Ráadásul nem csak az ár miatt kellene energiát spórolni, hanem a bolygónk javára is. A magyar háztartások legnagyobb energiafogyasztója kétségtelenül a fűtés – maga a lakás és a mosakodáshoz használt víz is. Mivel főként gázzal fűtünk, a melegvíz-fogyasztás és a ház hőmérsékletének csökkentése jelentősen mérsékeli a fogyasztást. Az árammal is érdemes spórolni, amit szintén gázerőművek termelnek ki. A belső hőmérséklet-csökkenésnek nem kell drasztikusnak lennie. Minden a megszokáson múlik. A statisztikák szerint az európai háztartások átlaghőmérséklete 22 fok körül mozog. Ez teljesen elég, és a fűtés egy fokkal történő csökkentése körülbelül 6%-kal redukálja a fogyasztást. A 19 fokos hőmérséklet például kényelmes otthoni működést tesz lehetővé, ami az egészségre is jótékony hatással bír, ugyanis a túlfűtött helyiség ingerli a légutakat. A kellemesebb alvásról nem is beszélve.

Világításra használjon alacsony fogyasztású izzókat. A hagyományos izzókhoz képest a LED izzók több ezer forintot takarítanak meg évente. Ne hagyja fölöslegesen égve a lámpát. Választja a gyors zuhanyozást, a fürdőkáddal szemben. Várja meg míg megtelik a mosógép, mivel egy mosási ciklus is sok vizet fogyaszthat. Mosson alacsonyabb hőmérsékleten. Az öko üzemmódú, alacsony energiaterhelésű mosó- vagy szárítógépek drágábbak, de hosszabb távon pénzt takaríthat meg velük. Ruhavásárlás előtt tegye fel magának a kérdést, hogy biztosan szüksége van e a kinézett darabra? Ezzel az egyszerűnek tűnő stratégiával sok pénzt takaríthat meg. Hasznosítsa újra a ruhákat, használja a fantáziáját, és kombinálja a ruhatárából származó dolgokat. Adja el azokat a dolgokat, amelyeket már nem használ. Ne hagyja készenléti üzemmódban a készülékeket - töltő, TV, PC, rádió, kávéfőző. Sokuk a teljes teljesítmény 70%-át használják ebben az üzemmódban. Ne aludjon el bekapcsolt TV mellett. Ha gépjárművel közlekedik, ne vezessen agresszíven. A nem megfelelő gumiabroncsnyomás növeli az üzemanyag-fogyasztást. Ne használja az autót rövid távolságokra. A bekapcsolt légkondicionáló hatással van az üzemanyag-fogyasztás növekedésére is.

Az eredmény

Az idő, amelyben a hatalmas áremelkedések kezelésével foglalkozunk, arra kényszerít bennünket, hogy keressük a megtakarítási lehetőségeket. A szinte egy éven át tartó növekvő árak cunamija a legtöbb alapvető árut sújtotta, miközben az élelmiszert sem kímélték. Nem titok, hogy a családi költségvetés egyik legnagyobb tételét az étkezés és a hozzá kapcsolódó kiadások jelentik. Ha a hatékony vásárlás mesterévé szeretne válni, fogadja meg egyszerű tippjeinket, amelyek segítségével több ezer forintot spórolhat meg pénztárcájának.

PR-cikk