A kérdést sokkal inkább így kéne feltenni: miben nem segíti a mindennapi boldogulásunkat a szóban forgó rendszer, amiről -teljesen jogosan - kizárólag szuperlatívuszokban lehet beszélni? Jelen írásunkban ezt a sokakat érdeklő témát, no meg a spórolás lehetséges módjait vettük górcső alá.

A költségek nőnek, a fizetés nem

Ha van aktuálisan releváns téma manapság, ami szinte mindenkit érint idehaza, akkor az nem más, mint az árak elképesztő méreteket öltő növekedése. Sajnos a jelenlegi gazdasági helyzet nem túl rózsás, amit a saját bőrünkön is érezhetünk: amíg egy X összegből korábban tökéletesen megélt egy család, addig napjainkban ugyanannak az összegnek a duplájára van szükség, hogy az életszínvonal minősége ne romoljon. Sajnos azonban a pénz, ahogy mondani szokás, nem nő a fán – mit lehet hát tenni, ha azt szeretnék, hogy a káposzta is megmaradjon és a kecske is jóllakjon?

Az okos tervezés a siker záloga!

Az árfigyelő segítségével mindig naprakész, korrekt információkat kaphatunk a nagyobb szupermarketek élelmiszerárairól, így azokat könnyedén, néhány kattintás fejében összehasonlíthatjuk egymással. Ha úgy tetszik, akár a nappalink kényelmes foteljéből is „megversenyeztethetjük” az áruházakat, és nyilván annak szavazunk bizalmat, ergo oda megyünk vásárolni, ahol a legjobb ajánlatot kapjuk.

Versenyképes árak, avagy köszönjük, Gazdasági Versenyhivatal

A szóban forgó árfigyelő rendszer a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett weboldalon található meg. Jelenleg mobilra tölthető applikáció formájában még nem érhető el, ám, ahogy a bennfentesek ígérik, ez belátható időn belül változni fog, ami várhatóan még inkább megnöveli majd a program népszerűségét.

Az árfigyelő fejlesztése természetesen nem áll meg a mobilra tölthető applikációnál – tervben van számos egyéb hasznos funkció kivitelezése is. Többek között például hamarosan majd módunkban áll összeállítani és elmenteni a virtuális bevásárlókosarunkat, illetve az árfelmérő „akciónk” is részletekbe menőbb lehet. A felhasználói igényekre reagálva a fejlesztők hamarosan a program térképes funkcióit is elérhetővé teszik.

Nemcsak a nagyok, de valószínűleg a kicsik is beszállnak a buliba

Az árfigyelő rendszerbe eddig a nagyobb, 100 millió FT feletti forgalmú üzletek - Tesco, Lidl, Aldi stb. - csatlakoztak, de várhatóan a közeljövőben a szerényebb bevételű élelmiszerboltok is képviseltetik magukat. Ez újfent minket, vásárlókat szolgál, hiszen szélesebb palettáról még eredményesebben „okoskodhatjuk ki” a vásárlást. Egyelőre a tartós élelmiszerek, a tojás, a tejtermékek, a hús-, a felvágott, a sajt termékek, illetve a zöldségek és a gyümölcsök kategóriájában tekinthetjük meg az adott produktumok árát, és hasonlíthatjuk össze azokat az egyes áruházak kínálatában.

Bárki csatlakozhat a programhoz

A GVH (Gazdasági Versenyhivatal) munkatársai továbbra is várják a közös együttműködés reményében a nagy- és kiskereskedők jelentkezését. A folyamatos fejlesztésekkel, egyéb részletekkel kapcsolatban keressük bátran a GVH weboldalát, onnan minden hasznos információt megtudhatunk a programmal kapcsolatban.

