Az idei nagy nemzetközi sportesemények – mint például az egész világon is hatalmas sikert aratott budapesti atlétikai világbajnokság, a labdarúgó Európa-liga döntője vagy a sportág legjobbjait felvonultató karate világbajnokság – különleges élményekkel szolgáltak a sportolók és a szurkolók számára egyaránt.

Ezeknek a rendezvényeknek az ösztönző hatása nem kétséges, hiszen csak az atlétikai vb-hez kapcsolódó Hétköznapi Hős és Sulihős programokban több százezren vettek részt különböző, mozgáshoz kapcsolódó aktivitásokban. Aki pedig egyszer elindult az egészségesebb életmód felé vezető úton, az a Sportoló Nemzet Programnak köszönhetően immár különleges sporteseményeken is tesztelheti tudását, miközben kedvezményesen sportolhat országszerte több kiemelt létesítményben is.

Az atlétikai és karate világbajnokság mellett idén több mint 120 nemzetközi sportesemény volt hazánkban, amelyeken 47 sportágban közel 25 000 hazai és külföldi sportoló vett részt, akiket több százezer szurkoló buzdított a helyszíneken. Kijelenthető, hogy hazánk ezeknek a versenyeknek is köszönhetően stabilan őrzi helyét a világ sporttérképén, miközben a magyarok sportszeretetéről immár a legkülönlegesebb sportágak versenyzői és szurkolói is megbizonyosodhattak:

5. Ifjúsági Rádiós Tájfutó Világbajnokság. Hazánkban első alkalommal az Északi és Déli-Bakony találkozásánál került sor az Ifjúsági Rádiós Tájfutó Világbajnokság küzdelmeire. A versenyen a tizennégy, illetve tizenhat éves korosztály tehetségei mérték össze tudásukat.

Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál. A nyár közepén rendezték meg Tiszaújvárosban a sportot és a kulturális programokat kiválóan ötvöző Triatlon Fesztivált, amelynek csúcspontja az olimpiai kvalifikációs világkupa volt. A közösségi sportot űzőket is megmozgató sportesemények a szabadidős kerékpározással vették kezdetüket, míg a nemzetközi versenyek a Triatlon Junior Európa-kupa és a három év után visszatérő Triatlon Világkupa küzdelmeivel indultak útnak.

Trophy 7’s férfi és női Európa-bajnokság. A Magyar Rögbi Szövetség július 7-9. között a Kincsem Parkban található Budapest Rugby Centerben rendezte meg a kontinens egyik legnagyobb versenyét. Az elmúlt években is rendre nagy sikert arató, 24 csapatos Rugby Europe 7’s Trophy Európa-bajnokság során a férfi és a női szakágakban egyaránt izgalmas versenyeket láthattak az érdeklődők.

Európai Egyetemek Bajnoksága. Jövőre Miskolc és Debrecen közösen rendezi meg az Európai Egyetemi Játékokat. Ez a kontinens legnagyobb hallgatói sporteseménye, világviszonylatban – a résztvevők létszámát tekintve – a nyári olimpiát követő 3. legnagyobb multisport rendezvény. Ennek felvezetéseként idén Miskolc a vízilabda és tollaslabda, míg Debrecen a 3×3 kosárlabda Európai Egyetemi Bajnokságnak adott otthont.

World Aquatics Úszó Világkupa. Ősszel ismét Budapestre látogattak a világ egyik legnépszerűbb sportágának, az úszásnak a legjobbjai. A világkupa-sorozat októberi fordulójának ezúttal is a Duna Aréna adott otthont, ahol több magyar aranyéremnek is örülhetett a hazai közönség. A verseny mellett egy különleges eseményre is sor került, hiszen a Nemzetközi Úszószövetség leendő budapesti központjának helyszínén rendezte meg évzáró gáláját.

Terepíjász Európa-bajnokság. 2023-ban az IFAA Terepíjász Európa-bajnokságot is Magyarországon láthattunk vendégül. A soproni versenyen három kategóriában mérkőztek meg a sportág legjobbjai: egyéniben, csapatban és nemzeti válogatott között is zajlott a küzdelem. Jelenleg világszerte több mint 50 országban űzik a sportágat, amelynek magyarországi megmérettetése komoly elismerést hozott hazánk számára.

Nemzetközi Hungária Kendo Kupa. Az évente megszervezett Hungária Kendo Kupa és szeminárium hosszú múltra visszatekintő esemény, amely évtizedekig gyakorlatilag az egyetlen igazán komoly színvonalú kendo kupa volt a térségben. Idén júliusban is a harcművészet legnagyobb mesterei és jeles képviselői érkeztek hazánkba a nagysikerű rendezvényre, amelyre ezúttal a Ludovika Campuson került sor.

Abonyi Imre Fogathajtó Emlékverseny. Húsz éves szünetet követően rendezték meg ismét az Abonyi Imre Emlékverseny, Nemzeti és Fogathajtó Versenyt Bugacon. A viadalon a házigazda magyar csapat mellett Csehország, Németország, Svájc, Horvátország, Szerbia, Szlovákia és Románia hatvankét versenyzője állt rajthoz különféle kategóriákban. A fogathajtás mellett olyan események is színesítették a programot, mint a versenylovak szemléje, lovas showműsor, vagy akár a Bugaci csikósok látványos bemutatója.

Magyar Lovasterápia Szövetség Díjlovas és Lovasterápiás Verseny. A Magyar Lovasterápia Szövetség különleges programjának szeptember végén Fót adott otthont. A fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok megmérettetése során terapeuták által kontrollált csapatverseny, látássérült versenyszámok és para díjlovagló számok is szerepeltek a háromnapos esemény programjában.

48. Victor / FZ Forza Tollaslabda Magyar Nemzetközi Bajnokság. A tollaslabdázók rangos nemzetközi bajnokságának mezőnye rendszerint harmincöt-negyven ország indulóiból áll össze, miközben a sportág legjobb magyar junior versenyzői is lehetőséget kaptak. A tapasztalatszerzés mellett ez esélyt kínált számukra, hogy bebizonyítsák, a felnőtt mezőnyben is megállják a helyüket.

Azt, hogy mennyire színes a sport világa, jól illusztrálja az említett néhány verseny, amelyek egyúttal azt is megmutatják, bárki találhat az érdeklődési körének és tehetségének megfelelő sportágat, csak el kell kezdeni a keresést!