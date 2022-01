Persze Henderson ettől még nem lett virtuóz játékos, „csak” szinte nélkülözhetetlen. Hogy ebben mekkora szerepe van Kloppnak, valamint a liverpooliak szárnyalásának? Azt hiszem, meghatározó, miként most már Henderson is az a pályán. Szerintem, mostanában hullhatott le a „gerrardi örökség” terhe a válláról. És ezt a szakemberek is észrevették, a legjobb angol címével pedig el is ismerték. Ennek ellenére Gerrard és Henderson összehasonlíthatatlan, mert az ilyen összevetések többsége sántít. Vagy mégsem?