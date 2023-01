Folyamatosan kaptunk az orvosoktól táplálékkiegészítőket és különböző gyógyszereket. Jó lenne tudni, ezek milyen hatással voltak a szervezetünkre. Ezekre egyébként szükség volt, mert évente hatvan-hetven mérkőzést játszottunk, nem bírtuk volna ezt a terhelést. Ezek a szerek elsősorban a gyors regenerációban segítettek. Ezeket ma is lehet kapni a gyógyszertárakban, csak amíg az átlagember ezekből hetente egyet-kettőt használ, mi naponta jelentős mennyiséget kaptunk. Intravénás gyógyszereket is kaptunk, de ebben nincs semmi különleges, ez ma is megszokott. Hogy mi volt ezekben? Fogalmam sincs.