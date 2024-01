Több mint egymillió néző a németországi Európa-bajnokság mérkőzésein! Félreértés ne essék, ez nem merész jóslat a nyári labdarúgó Eb-re, hanem lélegzetelállító tény a vasárnap véget ért férfikézilabda-kontinenstornától. A düsseldorfi nyitómeccset a futballstadionban több mint 53 ezren látták a helyszínen, és másutt is csak a csarnokok befogadóképessége szabott határt a szurkolói érdeklődésnek. Így aztán „csupán” 19 750-en követhették élőben, amint a kölni fináléban a franciák legyőzték a dánokat, az olimpiai indulást érő bronz­éremért pedig a svédek a németeket.

A leghihetetlenebb, megdönthetetlen rekordot mindemellett a feröeriek állították fel: válogatottjuk először jutott ki az Eb-re, és az ötvenezer szigetlakóból a teljes népesség egytizede, ötezer drukker kísérte el a csapatot három berlini csoporttalálkozójára. E „népvándorlást” elősegítendő otthon oktatási szünetet rendeltek el, hadd menjenek a családok együtt!

Eme különlegességeken túl nekünk, magyaroknak igazán becses sikereket hozott a viadal. Válogatottunk az ötödik helyen végzett, ezzel az Eb-k 1994 óta íródó története során megjavította eddigi legjobb eredményét, az 1998-as hatodik helyet. A mieink százszázalékos teljesítménnyel zárták a csoportjukat, összesen öt győzelmet arattak – sem erre, sem arra nem akadt példa korábban. A tavaly nyári, junior vb-ezüst­érmes alakulatból hárman már a felnőttek között is kulcsemberré léptek elő, Palasics Kristóf, Fazekas Gergő és Imre Bence teljes fegyverzetben mutatkozott be a „nagyok” között. Ancsinnal kezdve, Bánhidivel folytatva, kis túlzással az ábécé minden betűjéhez találnánk valami említendő, méltánylandó momentumot, de emeljük ki ezúttal az r-t, azaz Rosta Miklóst, akinek a múlt hétfőn megszületett a kisfia, ezért a vasárnapi szünnapon „hazaugrott” Magyarországra, majd hétfő este már ismét Kölnben jelentkezett, és pályára is lépett a németek ellen. Előbb a labda, aztán a baba, majd megint a labda – elképesztő tempó!

Lazítani ezután sem lehet, hiszen következik márciusban az olimpiai selejtező.

A norvég, portugál, tunéziai hármassal egy csoportban a két párizsi kvótáért zajlik a küzdelem, a helyszínt várhatóan a hét második felében jelöli ki a nemzetközi szövetség. De legyen az akár a sarkkörön túl, Norvégiában, Észak-Afrikában vagy a Holdon, az Eb-n látott magyar válogatott mindenütt eséllyel veszi fel a harcot. Persze, vigyázat: ez két riválisunkra is igaz.