A Ferencváros női kézilabdacsapatának továbbjutását a Bajnokok Ligája playoff köréből a legjobb nyolc közé Dragana Cvijic­tyel már a párharc első, érdi találkozója után megbeszéltük. Pedig akkor egyetlen okunk mutatkozott az optimizmusra: az, hogy a Fradi gyengén játszott, kulcsszituációkban rontott, ám így is „csak” 30-28-ra kapott ki a Bresttől, azaz a javulás reménye egyben bravúrral kecsegtetett. Erre a felvetésemre jelentette ki a szerb beálló: „Egyetértek. Simán nyerhetünk Brestben.” A vasárnapi visszavágón aztán nyertek is. Simán, 31-26-ra. A Brest huszonkét mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatát szakította meg az FTC, amely a tavasz beköszöntével kisebb-nagyobb csodákat tenni indul Franciaországba. A tavalyi még a mostaninál is nagyobb volt, akkor a hazai 26-32-t követte a 33-26-os metzi parádé.

A Ferencváros e mostani sikerrel nemcsak magának tett jót, hanem a magyar kézilabdának is.

Mert bár a Debrecen a BL-nek ugyanebben a fázisában ugyancsak a csoda közelében járt – Norvégiában vezetett öt góllal a címvédő Vipers ellen –, végül döntetlenre ment, és egygólos hazai veresége miatt kiesett, így felrémlett a veszélye annak, hogy június elején magyar résztvevő nélkül zajlik majd a budapesti Final Four. A Győri ETO persze még áll – de némi aggodalomra ad okot, hogy valóban megállni látszik. A Magyar Kupa elvesztése után azonnali hatállyal, a szezon kellős közepén váltott edzőt, és a BL-negyeddöntőben a magára talált, az elmúlt három trófeát besöprő Vipers lesz az ellenfele. A Győr–Debrecen párosítást nyugodtabban viseltük volna…

A női BL-ben 2014 óta rendeznek négyes végjátékot, mindannyiszor Budapesten, és mivel 2020-ban a koronavírus „győzött”, azaz nem értek a sorozat végére, az idei lesz a tizedik Final Four. Az eddigi kilencből egyetlenegyszer, 2015-ben fordult elő, hogy házigazda létünkre csupán nézők lehettünk, és a Papp László Sportarénát bizony nem ostromolta a nép a bejutásért. Az új helyszín, az MVM Dome pedig nagyjából kétszer akkora.

A Győr tehát a Vipers, a Fradi pedig a dán Esbjerg kiejtése árán léphet be oda, ahová tavaly mindketten eljutottak. Így született meg a női kézilabda klubmérkőzésen mért valaha legnagyobb nézőszám, a 20 022 – nem országos, hanem egyenesen világrekordként. Amit megjavítani képtelenség, mert üres széket legfeljebb a büfében láttunk. A csúcsbeállítás azonban nagyon is lehetséges, a pályán és a lelátón egyaránt.