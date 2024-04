Kevésbé ismert, de ugyancsak különleges csúcshoz is közelít a Ferencváros: még soha nem fordult elő, hogy a férfi labdarúgók, vízilabdázók és jégkorongozók, valamint a női kézilabdázók egyazon esztendőben bajnokságot nyerjenek, de most ez a „mesternégyes” is alakul.