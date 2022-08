Harászi Bettina az első Tanítsunk Magyarországért Ki mit tud? rendezvényén.

Forrás: IFKA

„A Tanítsunk Magyarországért Programról és az általa nyújtott lehetőségekről a Nyíregyházi Egyetemen értesültem. Felkeltette az érdeklődésemet, hiszen úgy gondoltam, hogy tanár szakos hallgatóként remek szakmai fejlődést biztosíthat az egyetemi éveim alatt” – kezdi Máté. „A programba bevont tanulókkal többnyire 7. osztályos koruktól kezdjük meg a közös munkát és egészen a középiskola kapujáig kísérjük őket. Ezután újabb osztállyal ismerkedünk meg, ahol ismét 4-5 tanulóval foglalkozhatunk. Így találkoztam Bettinával is, aki szintén új belépő volt” – teszi hozzá.

A kérdésre, hogy volt-e valamilyen közösen megfogalmazott céljuk a mentorálási időszakban, Máté kiemeli: „Fontos célokat kitűzni, máskülönben értelmetlen minden. A miénk az volt, hogy megtaláljuk és felszínre hozzuk a Bettinában rejlő képességeket, tehetséget.”

Motivál és erőt ad

A program során a közös tanulás, személyiségfejlesztés, továbbtanulásra való felkészítés mellett számos közös élmény színesíti az együtt töltött időszakot. Erről kérdezzük Bettinát, aki nehezen tud választani a sok emlék közül.

„A péntek délutáni foglalkozások, a fejlesztő programok, a játékos feladatok... Sokat beszélgettünk, rengeteg biztatást kaptam, kaptunk Mátétól. Ez fontos, mert sokszor egy kedves szó is feltudja dobni egy gyerek napját. Felejthetetlen élmény volt, amikor Mátéval és a kis csapattal moziba, majd játékterembe mentünk, ahol nagyon jól szórakoztunk.”

A mentorálás része, hogy a továbbtanulásban, pályaválasztásban is segíti a résztvevő diákokat. Bettina is már határozott elképzeléssel indul neki a következő tanévnek: „A NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégiumban tanulok tovább, gyakorló ápoló végzettséget szeretnék szerezni, azután pedig továbbmenni egyetemre, egészségügyi területen. A hosszú távú célom, hogy vesebetegekkel foglalkozzak. Sok kitartással és szorgalommal sikerült idáig eljutnom, de ezek mellett szükség van a külső támogatásra is, amit az általános iskolai tanáraimtól, Mátétól, illetve a családomtól kaptam. Az ő figyelmük, szeretetük motivált és adott erőt” – mondta.

Máté válaszul Szent-Györgyi Alberttől idéz: „«Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.» Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, néhányunknak szüksége van egy «ugródeszkára», valakire, aki felkelti bennünk a tudásvágyat, vagy rávilágít arra, hogy «ez a te utad». Ha kemény munkával és kitartással valaki megtalálja az útját, és én ennek részese lehettem, akkor már ezért megérte a programban részt venni.”

Harászi Bettina mentorált tanuló

Forrás: IFKA

A közös munka gyümölcse

A kérdésre, melyik közös eredményükre a legbüszkébbek, két pillanatot emelnek ki: Bettina nagyközönség előtt, a Nyíregyházi Egyetemen rendezett Tanítsunk Magyarországért Ki mit tud?-on elszavalta saját versét, amellyel különdíjas lett, illetve, hogy sikeresen felvételizett a Zay Anna Technikum és Kollégium egészségügyi és szociális intézményébe.

Mátét arról kérdezzük, mivel biztatná a még hezitáló egyetemistákat, miért érdemes belevágni a mentorálásba. „Aki a tanári pályára készül, annak mindenképpen ajánlom, de másoknak is, mivel a program sok mindenre megtanít: önállóságra, felelősségteljes gondolkodásra, és fejleszti az olyan kompetenciákat, mint a szervezés-irányítás, kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés. Azt gondolom, jó befektetés önmagunkra nézve, hosszú távon pedig pozitív hatással van a személyiségfejlődésünkre.”

(PR CIKK)