A Saudi Aramco olajóriást akkor a szaúdi koronaherceg, Mohammed bin Szalmán 2 milliárdra árazta be, s a tőzsde is elfogadta 1,7 milliárdosnak. A trónörököst az ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi brutális meggyilkolásával is kapcsolatba hozták.