Több tízmillió forintos ösztöndíjprogramot indított a Huawei Technologies Hungary az Óbudai Egyetem hallgatói kutatásainak támogatására. A nagyszabású Huawei SEEDs Kiválósági Ösztöndíj célja, hogy ösztönözze a napenergia hasznosításához, valamint az 5G ipari felhasználásához kapcsolódó egyetemi-hallgatói kutatási projekteket. Varga Mihály pénzügyminiszter, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke üdvözölte az újabb együttműködést, amely fontos lépés a tudás- és képességtranszfer szempontjából.

A Huawei Technologies Hungary és az Óbudai Egyetem évek óta közösen dolgozik azért, hogy kiaknázza a jövő tehetségeiben és a legújabb technológiákban rejlő lehetőségeket. A vállalat és az egyetem együttműködésének keretében ezúttal több tízmillió forintos pénzalapot hoztak létre a megújuló energia, illetve a mobil távközlési hálózatok területén indított egyetemi kutatások támogatására. A Huawei SEEDs Kiválósági Ösztöndíjprogramban hallgatók, hallgatói csapatok és mentor tanárok vehetnek részt. A hallgatói projektek olyan jövőbe mutató technológiai kutatásokra fókuszálnak, mint a digitalizált energiahatékonysági megoldások – különösen a napenergia ipari hasznosítása és az energiatárolás –, valamint az 5G-technológia energiafelhasználásának csökkentése, megújuló energiával való hatékony működtetése. Emellett a virtuális- és kiterjesztett valóság (Virtual Reality és Augmented Reality) megoldások, valamint a robotika ipari alkalmazása is a kutatási területek részét képezik majd.

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora hangsúlyozta: „A 21. században napról napra születnek új technológiák és innovációk, ezért már az egyetemi években nélkülözhetetlen a versenyképes gyakorlati tudás megszerzése. Ebben nagy segítséget jelent például a Huawei-jel, az egyik globálisan vezető technológiai vállalattal való együttműködés, amely lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók az ipar valós problémáiba és működésébe láthassanak bele, és gondolkodjanak azok megoldásán, illetve akár új, gyakorlatban is hasznosítható alkalmazások fejlesztésén dolgozzanak.”

5G technológia új felhasználási lehetőségei

Az ipari és egyetemi szféra szorosabb együttműködése, valamint a tudás- és tapasztalatcsere elősegítéséért háromoldalú együttműködési megállapodást is aláírt a Huawei Technologies Hungary, az Óbudai Egyetem és a Czecz Közép-európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési Övezet. A megállapodás célja – emelte ki Jason Xie, a Huawei Technologies Hungary ügyvezetője –, hogy olyan új megoldásokat fejlesszenek, amelyek segítenek kihasználni az 5G-ben rejlő lehetőségeket az iparvállalatok számára az Ipar 4.0 megoldások magyarországi elterjedése érdekében, különösen a logisztika területén. Az együttműködés magában foglalja az intelligens logisztikai megoldások és közlekedési rendszerek telepítésének elősegítését is. A felek abban is megállapodtak, hogy egységes nemzetközi műszaki szabványokon, valamint ellenőrizhető tényeken és tudományos adatokon alapuló megoldásokat dolgoznak ki.

