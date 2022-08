A kutatás azzal a reménnyel kecsegtet, hogy feltárva a különös medúza titkát, talán közelebb jutunk az emberi öregedés érdemi lelassításának megvalósításához.

A Turritopsis dohrnii, más néven halhatatlan medúza,

világszerte megtalálható a mérsékelt és trópusi vizekben.

Azon kevés állat egyike, amelyik miután ivarérettséget ért el, ha környezeti stressznek, fizikai támadásnak van kitéve, vagy egyszerűen csak beteg vagy idős, képes teljesen visszatérni ivaréretlen, ifjú állapotába.

Turritopsis dohrnii

Forrás: Wikipédia

Elméletileg ez a folyamat a végtelenségig tarthat, hatékonyan biológiailag halhatatlanná téve a medúzát, a gyakorlatban azért – például egy ragadozó prédájaként – végül is az egyedek elpusztulhatnak.

Ezen képességük a T. dohrnii-t a biológiai, öregedési és gyógyszerészeti kutatások fontos célpontjává teszi.

Most a spanyol tudósok – Maria Pascual-Torner, Victor Quesada és munkatársai az Oviedo Egyetemen – a halhatatlan medúza genetikai kódját tárták fel a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban hétfőn közzétett tanulmányukban.

A többi medúzafajtához hasonlóan a T. dohrnii is kétrészes életcikluson megy keresztül. Előbb a tengerfenéken él ivartalan szakaszában, ahol az a fő dolga, hogy életben maradjon táplálékhiány idején. Megfelelő körülmények között pedig ivarosan szaporodik.

„Talán 15-20 éve tudjuk, hogy ez a faj képes egy kis evolúciós trükköt elkövetni” – mondta Monty Graham, a floridai Oceanográfiai Intézet medúza-szakértője a Reutersnek.

A vizsgálat célja annak kiderítése volt, hogy miben különbözik ennek a medúzának a genetikája a közeli rokon Turritopsis rubráétól – utóbbi ugyanis nem képes megfiatalodni ivaros szaporodása után.

Azt találták, hogy a „halhatatlan medúza” genomjában olyan eltérések vannak, amelyek jobbá tehetik a DNS másolását és önjavítását, karbantartják a telomereknek nevezett kromoszómák végeit is. A telomer mint biológiai óra szabja meg, hogy az élőlény milyen hosszan élhet. Ha a telomerek rövidülését megakadályozzuk (illetve visszapótoljuk a hiányzó részt), a sejtek élettartama elméletileg végtelenre nő, a szervezet halhatatlanná válik (legalábbis az öregedésből adódó elhalálozás elodázható).

Graham szerint a kutatásnak nincs közvetlen kereskedelmi értéke.

„Nem tekinthetünk úgy a kérdésre, hogy hurrá, összeszedjük ezeket a medúzákat, és bőrkrémet készítünk belőlük” – mondta. Inkább vizsgálni kell tovább azon folyamatokat és fehérjefunkciókat, amelyek segítenek a Turritopsis dohrnii-nak becsapni a halált.