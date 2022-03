A globális és helyi hőmérsékletre gyakorolt hatásuk miatt a világ erdei sokkal nagyobb szerepet játszanak a klímaválság elleni védekezésben, mint korábban gondolták – írja a The Guardian online kiadása a Frontiers in Forests and Global Change című tudományos lapban megjelent kutatás alapján.



Az erdők szén-dioxid-felvételben játszott szerepét alaposan megvizsgálták már. Új, átfogó adatok azonban arra utalnak, hogy ennél sokkal jelentősebb előnyöket nyújtanak: ahogy az energiát és a vizet átalakítják, segítenek hűvösen és nedvesen tartani a közeli és távoli levegőt.



Az egyes erdők – a szén-dioxid-felvételen túli – előnyeit feltáró első kutatás azt találta, hogy a Latin-Amerikán, Közép-Afrikán és Délkelet-Ázsián végighúzódó esőerdősávból jut a Földnek a legtöbb előny.



Amerikai és kolumbiai kutatók megállapították, hogy összességében legalább fél Celsius-fokkal tartják hűvösebben a Földet az erdők. Brazíliától és Guatemalától Csádig, Kamerunig és Indonéziáig a trópusokon több mint egyfokos a hűtőhatás.



Az erdők kulcsfontosságúak a klímaváltozás enyhítésében, de az alkalmazkodásban is – mondta Louis Verchot, a Trópusi Meződgazdaság Nemzetközi kutatóközpontja (CIAT) vezető tudósa, a tanulmány vezető szerzője.



Az erdőirtásnak pusztító hatása van a fajgazdagságra, az élelmiszer-biztonságra és a globális felmelegedésre. A ENSZ éghajlatkutatási kormányközi bizottságának (IPCC) friss tanulmánya felhívta a figyelmet a növekvő hőmérséklet emberiséget fenyegető katasztrofális következményeire.



A friss kutatás eredményei azt sugallják, hogy a levegő hűtésén kívül az erdők megvédenek a szárazságtól és a klímaválság miatti áradásoktól is.



Az erdők hűtő hatása egy sor biofizikai tényezőnek – a faanyag, a levelek és a lombkorona-sűrűség – köszönhető.



Ezen kívül a kutatók azt találták, hogy az erdők úgynevezett biogenikus illékony szerves vegyületeket (BVOC) bocsátanak ki, ezek aeroszolokat hoznak létre, amelyek visszaverik a beérkező energiát és felhőket formálnak – mindkettőnek hűtő hatása van. Noha ezek két üvegházhatású gáz, az ózon és a metán felhalmozódását is segítik, a hűtőhatás meghaladja a melegítő hatást.



A mély gyökerek, a hatékony vízfelhasználás és a lombkorona minősége is enyhíti a szélsőséges hőség hatásait.



Mindezek a fizikai tulajdonságok lehetővé teszik, hogy az erdők a hőséget és a nedvességet elvigyék a földfelszíntől, ahol az ember él. Ez közvetlenül hűti a helyi környezetet, valamint befolyásolja a felhők kialakulását és a csapadékot, ennek pedig jóval távolabbra ható következményei vannak.



Deborah Lawrence, a Virginiai Egyetem professzora, a tanulmány vezető szerzője szerint a világ erdeinek jobb védelme, területük bővítése és jobb kezelésük az egyik legígéretesebb természetes megoldások egyike.

Borítókép: illusztráció