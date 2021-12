A malac és a krumpli is teljesen átlagos dolognak számít, ha egy vendéglátóhelyről beszélünk, na de a Malackrumpli Bisztró elnevezés mégiscsak meglepő és megmosolyogtató. A malackrumpli egyébként népi nyelvben az az aprószemű krumpli, amelyet az osztályozás után túl kicsinek találnak és ezért a malacok elé vetnek. A tihanyi éteremben bebizonyítják azt is, hogy ebből a kicsi krumpliból is remek fogások készíthetők. De akár a népszerű angol étel a fish & chips egyik változataként is felfogható az elnevezés: Pig & chips.