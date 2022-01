Beköszöntött az ősz, amikor egyre kevesebb a napsütéses órák száma. A fényviszonyok megváltozása miatt pedig jobban kell törődnünk a bőrünkkel is. Több tápláló anyagra van ilyenkor szüksége, valamint óvni kell a hűvösebb időjárás viszontagságaitól is, hiszen a szeles időtőben könnyen kiszáradhat, kipirosodhat. Ráadásul a dehidratáció mértékét növelheti a fűtött helyiségek száraz levegője is – írja a haon.hu.