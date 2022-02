Az épületek is megérintenek, akár részleteikben felfedezhető, önmagukra történő reflektálásuk, akár a környezetükhöz sorosan kapcsolódó vizualitásuk, esztétikumuk miatt. Pár évvel ezelőtt teljesen véletlenül, Erdélyben a Medve-tó közelében egy korhadt kaput átlépve akadtunk bele Marosvásárhely egykori polgármesterének, Bernády Györgynek a nyaralójába. Ő kérte fel Jakab Dezsőt és Komor Marcellt az említett marosvásárhelyi Kultúrpalota és Városháza tervezésére. Ezen az 1930-ban épült villán például olyan stílusos, egyedi, és elképesztő módon kidolgozott, csodálatosan megfestett motívumokkal találkoztunk, egy annyira megszemélyesítetté vált házba léptünk, hogy bár a villa már nagyon rossz állapotban volt, máig érezhető intimitása még a reggeli kávézáshoz készülődő századelős család képét is előhozta bennünk. De Budapesten például megérintő volt a lezárt Törley mauzóleum belső látványa is többek között.

Erdély a road movie-k hazája is