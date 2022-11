A közmédia sportcsatornája a közvetítéseken túl is gondol a rajongókra, naponta jelentkező podcast adásban számolnak be a világbajnokság kulisszatitkairól.

A csatornára kapcsolók száma megduplázódott a vb kezdete óta, az év eddigi átlagához képest most naponta csaknem 2 millió fő, a népesség több mint ötöde kapcsol a legnézettebb sportcsatornára. A vb iránti érdeklődést jelzi az is, hogy eddig a népesség mintegy harmada (31 százaléka) kapcsolódott be az M4 Sport valamelyik vb-hez kötődő műsorába. A délutáni és esti mérkőzésekbe több mint 1 millió néző kapcsolódik be legalább egy percre, az átlagos nézettségük pedig bőven félmillió fölött van.

Az m4sport.hu weboldalai iránt is megnőtt az érdeklődés, a napi látogatók száma másfélszeresére emelkedett a vb vasárnapi indulása óta. Sokan nézik élőben az M4 Sport csatornát az online felület segítségével is, a négy nap alatt félmillió főt regisztrált a Gemius rendszere. Legtöbben az Argentína – Szaúd-Arábia mérkőzést nézték ezen a felületen, több mint 100 ezer fő.

KM