„Ha egészségi gondom akadt, Karcsi vitt orvoshoz, és ő is jött értem” – mesélte barátnőjét a becenevén említve Pásztor Erzsi. „Most hogy nemrég nagybeteg voltam, sokszor hívott, ahogy én is rácsörögtem, amikor ő a lábával kínlódott. A mi korunkban már nem tárgyi ajándékok kellenek, többet ér egy telefonhívás. Régen főleg nálam találkoztunk, néha én mentem hozzá. Szívszorító arra gondolnom, hogy amikor legutóbb Karcsinál jártam, még Ádám is ott ült velünk, és jókat nevetett a híreken, amiket a külvilágból vittem.”