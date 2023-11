Erdélyben több medveles is üzemel, ahol az arra vágyók megismerkedhetnek az érintetlen természet szépségével és annak lakóival természetes élőhelyükön. A címben szereplő állat nagyon okos, így gyakran téved be falvakba, városokba, hiszen ott könnyedén jut élelemhez. Ha már bejut egy városkába szét is néz, és meglepő dolgokra képes. A gyergyószentmiklósi medveles egy szórakoztató videót osztott meg a napokban, amin egy medve felmászik egy csúszda tetejére, majd mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, lecsúszik rajta – szúrta ki a felvételt a Metropol.

A lap megkereste a romániai medveles üzemeltetőjét, aki elárulta, a csúszdázó medvét nem Erdélyben kapták lencsevégre, ám Gyergyószentmiklóson is akad érdekesség bőven.

A teljes cikk IDE KATTINTVA olvasható!