Ördög Nóra az előző évekhez hasonlóan napi videókban mutatja meg, mik történnek a kulisszák mögött. Így számolhattunk be arról mi is, hogy már első nap autóbaleset érte a stábot, de szerencsére nem történt nagy baj, senki sem sérült meg.

Ördög Nóra gyermekeivel

Fotó: Bors

Ördög Nóra legnagyobb félelme vált valóra

Az Ázsia Expressz műsorvezetője ezután arról is beszámolt, hogy egy karaoke-bárba is ellátogattak a szabadnapjukon, ahol Nóra is dalra fakadt.

Legutóbbi videójából az is kiderült, hogy néhány napja egy étteremben valóra vált legnagyobb félelme is: mint mondta, egy étteremben találkoztak egy kígyóval, ami az asztalra is felmászott - szúrta ki a Bors.

A stáb munkája az utóbbi napokban sem volt zavartalan, ugyanis akkora szélben kellett helyt állniuk, hogy a szél felkapta a ponyvát, amely alatt dolgoztak.

Ördög Nóra azt is elárulta, nagyon megviseli, hogy rengeteg embert lát az utcán aludni, így teljesen átértékelte, hogy neki van tető a feje felett.